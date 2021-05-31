İzmir’de film gibi olay! Polis kadın sürücünün lastiklerine ateş etti

Konak ilçesinde, otomobili uygulama noktasında durdurulup, kimlik ve ehliyet talep edilen 34 yaşındaki Reyhan Ü. İsimli kadın, aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Polis, aracı durdurmak için lastiklere ateş etti, buna rağmen kaçak sürücü kaldırıma çarptıktan sonra durdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…