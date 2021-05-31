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İzmir’de film gibi olay! Polis kadın sürücünün lastiklerine ateş etti

Konak ilçesinde, otomobili uygulama noktasında durdurulup, kimlik ve ehliyet talep edilen 34 yaşındaki Reyhan Ü. İsimli kadın, aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Polis, aracı durdurmak için lastiklere ateş etti, buna rağmen kaçak sürücü kaldırıma çarptıktan sonra durdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DHA
Giriş Tarihi: 31.05.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 10:01
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İzmir’de film gibi olay! Polis kadın sürücünün lastiklerine ateş etti

İzmir'in Konak ilçesinde, otomobili uygulama noktasında durdurulup, kimlik ve ehliyet talep edilen Reyhan Ü.(34), aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı.

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İzmir’de film gibi olay! Polis kadın sürücünün lastiklerine ateş etti

Polisler olaydan yara almadan kurtulurken, Reyhan Ü., ikinci uygulama noktasındaki polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Polis, aracı durdurmak için lastiklere ateş etti, buna rağmen kaçak sürücü kaldırıma çarptıktan sonra durdu.

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İzmir’de film gibi olay! Polis kadın sürücünün lastiklerine ateş etti

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Reyhan Ü., bütün direnmelerine rağmen yapılan kontrolde 2.09 promil alkollü çıktı. Sürücüye yaptığı ihlaller nedeniyle ceza kesilirken, ehliyetine el konulup, otomobili trafikten men edildi.

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İzmir’de film gibi olay! Polis kadın sürücünün lastiklerine ateş etti

Trafik polisinin kimlik ve ehliyet talep ettiği sırada, Reyhan Ü. otomobilin polisin üzerine sürerek olay yerinden kaçtı. Otomobilden uzaklaşan trafik polisi, konuyu diğer polis ekiplerine bildirdi.

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İzmir’de film gibi olay! Polis kadın sürücünün lastiklerine ateş etti

Reyhan Ü.'nün hareket ettiği güzergah üzerinde uygulama yapan polis ekipleri de Reyhan Ü.'yü durdumaya çalıştı ancak ihtarlara uymayan Reyhan Ü. kaçmaya devam etti.