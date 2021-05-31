HaberlerGaleriKamp malzemeleri raflarda yerini aldı! BİM 31 Mayıs Pazartesi aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?
Kamp malzemeleri raflarda yerini aldı! BİM 31 Mayıs Pazartesi aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?
31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda kamp malzemeleri dikkat çekiyor. Kampçıları yakından ilgilendiren ürünler arasında, katlanır kamp sandalyesi, trekkin&kamp sırt çantası, termos, hamak, outdoor şapka, çift katmanlı 2 kişilik çadır, şişme kamp matı, uyku tulumu gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. 31 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.