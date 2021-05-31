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Haberler Galeri Kamp malzemeleri raflarda yerini aldı! BİM 31 Mayıs Pazartesi aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

Kamp malzemeleri raflarda yerini aldı! BİM 31 Mayıs Pazartesi aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin bu haftaki kataloğunda kamp malzemeleri dikkat çekiyor. Kampçıları yakından ilgilendiren ürünler arasında, katlanır kamp sandalyesi, trekkin&kamp sırt çantası, termos, hamak, outdoor şapka, çift katmanlı 2 kişilik çadır, şişme kamp matı, uyku tulumu gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor. 31 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.05.2021 09:08
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Kamp malzemeleri raflarda yerini aldı! BİM 31 Mayıs Pazartesi aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

BİM 31 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin her hafta satışa çıkardığı kampanyalı ürünler arasında kamp malzemeleri ön plana çıkıyor. Bu hafta sürpriz ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM 31 Mayıs indirimleri bugün raflarda yerini alıyor. Peki, bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 31 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kamp malzemeleri raflarda yerini aldı! BİM 31 Mayıs Pazartesi aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

Katlanır Kamp Sandalyesi

• Alüminyum malzeme
• Termal çanta ve masalı

Trekking & Kamp Sırt Çantası

• 47 L

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Kamp malzemeleri raflarda yerini aldı! BİM 31 Mayıs Pazartesi aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

Termos 0,47 L

• 7 saat sıcak
• 9 saat soğuk

Hamak

• Dahili mini çantalı

Outdoor Şapka

  • 4
  • 28
Kamp malzemeleri raflarda yerini aldı! BİM 31 Mayıs Pazartesi aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

Çift Katmanlı 2 Kişilik Çadır

• Su itici dış ve taban kumaş

Şişme Kamp Matı

Uyku Tulumu

• 190 T su itici özellikli kumaş

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  • 28
Kamp malzemeleri raflarda yerini aldı! BİM 31 Mayıs Pazartesi aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

Kafa Lambası

• Şarj edilebilir

Şişme Yastık

Solar Panelli Güç Kaynağı

• 2xDC5V 2,1A çıkış gücü
• 2 USB portlu

Kılıflı & Çakmak Taşlı Av Bıçağı