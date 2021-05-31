Kamp malzemeleri raflarda yerini aldı! BİM 31 Mayıs Pazartesi aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

BİM 31 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin her hafta satışa çıkardığı kampanyalı ürünler arasında kamp malzemeleri ön plana çıkıyor. Bu hafta sürpriz ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM 31 Mayıs indirimleri bugün raflarda yerini alıyor. Peki, bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 31 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...