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Pandemi yeni bir çağ başlattı! Klasik çalışma sistemi tarih oluyor! Dikkat çeken araştırma sonucu
Kovid-19 pandemisinin yayılım hızını azaltmak için dünya genelinde birçok şirket ve çalışan evden çalışma sistemine geçti. Yapılan son araştırmanın sonucu, herkesi şaşkına çevirdi. 10 kuruluştan 9'u koronavirüsten sonra da, uzaktan çalışma ve işyerinde çalışmanın karma bir modelini sunan 'hibrit' çalışmaya geçme niyetinde. İşte dikkat çeken haberin detayları...
Giriş Tarihi: 31.05.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 09:41
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