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Pandemi yeni bir çağ başlattı! Klasik çalışma sistemi tarih oluyor! Dikkat çeken araştırma sonucu

Kovid-19 pandemisinin yayılım hızını azaltmak için dünya genelinde birçok şirket ve çalışan evden çalışma sistemine geçti. Yapılan son araştırmanın sonucu, herkesi şaşkına çevirdi. 10 kuruluştan 9'u koronavirüsten sonra da, uzaktan çalışma ve işyerinde çalışmanın karma bir modelini sunan 'hibrit' çalışmaya geçme niyetinde. İşte dikkat çeken haberin detayları...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 09:41
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Pandemi yeni bir çağ başlattı! Klasik çalışma sistemi tarih oluyor! Dikkat çeken araştırma sonucu

Milliyet'in haberine göre; Küresel düzeyde faaliyet gösteren yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Company'ye bağlı McKinsey Global Enstitüsü tarafından hazırlanan 'Kovid - 19 Sonrası İşimizin Geleceği' başlıklı rapora göre, 10 kuruluştan 9'u uzaktan çalışma ve işyerinde çalışmanın karma bir modelini sunan hibrit çalışmaya geçiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pandemi yeni bir çağ başlattı! Klasik çalışma sistemi tarih oluyor! Dikkat çeken araştırma sonucu

McKinsey tarafından Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya, İspanya, İngiltere ve ABD'den oluşan ve küresel işgücünün neredeyse yarısına ev sahipliği yapan ülke kapsamında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, firmaların önemli bir bölümü uzaktan çalışmayı benimsedi, uzaktan çalışma sürecinde üretken olmaya devam etti, müşteri memnuniyeti arttı ve uzaktan çalışma sayesinde daha esnek davranılabildiği için çalışan memnuniyeti de yükseldi.

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Pandemi yeni bir çağ başlattı! Klasik çalışma sistemi tarih oluyor! Dikkat çeken araştırma sonucu
Araştırma sonuçları, aynı zamanda Kovid - 19 salgınının firmaların işe alım süreci ve yönetim konusundaki kararlarını değiştirmiş olduğunu da ortaya koyuyor.
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Pandemi yeni bir çağ başlattı! Klasik çalışma sistemi tarih oluyor! Dikkat çeken araştırma sonucu

UZAKTAN ÇALIŞMA NE?
Uzaktan çalışma, geleneksel anlamdaki işyeri dışında yapılan ve çoğunlukla akıllı telefonlar, tabletler veya bilgisayarlar gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı işlerdeki çalışma biçimini tanımlıyor. Bu çalışma biçimi, işçi ve işveren arasında gönüllü olarak kurulan bir iş ilişkisine dayanıyor.

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Pandemi yeni bir çağ başlattı! Klasik çalışma sistemi tarih oluyor! Dikkat çeken araştırma sonucu

İŞ SEYAHATİ SALGIN SONRASI AZALIR MI?
Uzaktan çalışmanın ofis / işyeri kullanımında getirdiği değişimin yanı sıra bir diğer önemli etkisi, çevrimiçi toplantıların yaygınlaşmasıyla iş seyahatleri de azalacak olması.