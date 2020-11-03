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03 Kasım 2020, Salı
Haberler Galeri İzmir’de depreme tekstil atölyesinde yakalandılar! İşte korku dolu anlar...
İzmir’de depreme tekstil atölyesinde yakalandılar! İşte korku dolu anlar...
Son dakika haberine göre... İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depreme çalıştıkları tekstil atölyesinde yakalananların korkuyla kaçtıkları anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Giriş Tarihi: 03.11.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 13:51