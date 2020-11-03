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İzmir’de depreme tekstil atölyesinde yakalandılar! İşte korku dolu anlar...

Son dakika haberine göre... İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depreme çalıştıkları tekstil atölyesinde yakalananların korkuyla kaçtıkları anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Giriş Tarihi: 03.11.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 13:51
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İzmir’de depreme tekstil atölyesinde yakalandılar! İşte korku dolu anlar...

Türkiye geçen cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran depremle sarsıldı. Deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de hissedildi.

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İzmir’de depreme tekstil atölyesinde yakalandılar! İşte korku dolu anlar...

Depreme çalıştıkları tekstil atölyesinde yakalanan çalışanların masaların altına girmesi ve sarsıntının ardından koşarak binadan çıkmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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İzmir’de depreme tekstil atölyesinde yakalandılar! İşte korku dolu anlar...

Görüntülere, atölyedeki eşyaların sallandığı anlar da yansıdı.

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İzmir’de depreme tekstil atölyesinde yakalandılar! İşte korku dolu anlar...
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İzmir’de depreme tekstil atölyesinde yakalandılar! İşte korku dolu anlar...