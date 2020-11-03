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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Fenomen Rıdvan Çelik dezavantajını avantaja çevirdi! 98 santim boyu ile kurtarma ekibine katıldı Fenomen Rıdvan Çelik dezavantajını avantaja çevirdi! 98 santim boyu ile kurtarma ekibine katıldı
Sosyal medya fenomeni Rıdvan Çelik, İzmir'de yaşanan depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katıldı. 98 santimetre olan boyunun avantajını kullanan Çelik, en küçük boşluklara girerek ekiplere yardımcı olabileceğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 03.11.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 13:44
Anda Kardeşe Vefa Derneği gönüllüsü ve sosyal medya fenomeni Rıdvan Çelik, İzmir'deki bölgesinde 4 gündür arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son olarak enkaz altında kalan kişilerin bulunduğu Rıza Bey Apartmanı'nda görev alan Çelik, kısa boyunun avantajı ile en küçük boşluklara girebileceğini, ekiplere yardımcı olabileceğini duyurdu.
Çelik, "Deprem olduktan sonra İstanbul'dan İzmir'e geldim. Sosyal medyada Rıdvan Abi tanımıyorum. Influencer'ım ama her şeyden önce bir insanım.
Boyumun avantajını kullanılıp en küçük yerlere girerek insanları kurtarmak istiyorum. Rıza Bey Apartmanı'nda görev bekliyorum. Üç apartmanda görev aldım. Şimdi de Rıza Bey Apartmanı'na geldim.
Ben kolaylıkla deliklere girip insanlara ulaşabilirim. Alanda boyumun avantajını kullandım. Acil durumlarda, afetlerde her zaman hazırım.