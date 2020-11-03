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Haberler Galeri Fenomen Rıdvan Çelik dezavantajını avantaja çevirdi! 98 santim boyu ile kurtarma ekibine katıldı

Fenomen Rıdvan Çelik dezavantajını avantaja çevirdi! 98 santim boyu ile kurtarma ekibine katıldı

Sosyal medya fenomeni Rıdvan Çelik, İzmir'de yaşanan depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katıldı. 98 santimetre olan boyunun avantajını kullanan Çelik, en küçük boşluklara girerek ekiplere yardımcı olabileceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 03.11.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 13:44
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Fenomen Rıdvan Çelik dezavantajını avantaja çevirdi! 98 santim boyu ile kurtarma ekibine katıldı

Anda Kardeşe Vefa Derneği gönüllüsü ve sosyal medya fenomeni Rıdvan Çelik, İzmir'deki bölgesinde 4 gündür arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

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Fenomen Rıdvan Çelik dezavantajını avantaja çevirdi! 98 santim boyu ile kurtarma ekibine katıldı

Son olarak enkaz altında kalan kişilerin bulunduğu Rıza Bey Apartmanı'nda görev alan Çelik, kısa boyunun avantajı ile en küçük boşluklara girebileceğini, ekiplere yardımcı olabileceğini duyurdu.

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Fenomen Rıdvan Çelik dezavantajını avantaja çevirdi! 98 santim boyu ile kurtarma ekibine katıldı

Çelik, "Deprem olduktan sonra İstanbul'dan İzmir'e geldim. Sosyal medyada Rıdvan Abi tanımıyorum. Influencer'ım ama her şeyden önce bir insanım.

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Fenomen Rıdvan Çelik dezavantajını avantaja çevirdi! 98 santim boyu ile kurtarma ekibine katıldı

Boyumun avantajını kullanılıp en küçük yerlere girerek insanları kurtarmak istiyorum. Rıza Bey Apartmanı'nda görev bekliyorum. Üç apartmanda görev aldım. Şimdi de Rıza Bey Apartmanı'na geldim.

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Fenomen Rıdvan Çelik dezavantajını avantaja çevirdi! 98 santim boyu ile kurtarma ekibine katıldı

Ben kolaylıkla deliklere girip insanlara ulaşabilirim. Alanda boyumun avantajını kullandım. Acil durumlarda, afetlerde her zaman hazırım.