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İzmir'de çalışmalar hızla sürüyor! Konteyner kent ne zaman hizmete girecek?

İzmir'de depremzedelerin konaklayacağı konteyner kentte çalışmalar sürüyor. 10 gün sonunda tamamlanması planlanan konteyner kente farklı şehirlerden konteyner evler gelmeye devam ediyor.

İHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 16:28
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İzmir'de çalışmalar hızla sürüyor! Konteyner kent ne zaman hizmete girecek?
İzmir'de çalışmalar hızla sürüyor! Konteyner kent ne zaman hizmete girecek?

30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşların konaklaması için konteyner kent kurulması kararı alınmıştı.

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İzmir'de çalışmalar hızla sürüyor! Konteyner kent ne zaman hizmete girecek?
İzmir'de çalışmalar hızla sürüyor! Konteyner kent ne zaman hizmete girecek?

Konteyner kent için Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına ait olan 46 bin metrekarelik alan AFAD'a tahsis edildi.

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İzmir'de çalışmalar hızla sürüyor! Konteyner kent ne zaman hizmete girecek?
İzmir'de çalışmalar hızla sürüyor! Konteyner kent ne zaman hizmete girecek?

Alanın tahsisinin ardından AFAD koordinesinde Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri desteğiyle çalışma başlatıldı.

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İzmir'de çalışmalar hızla sürüyor! Konteyner kent ne zaman hizmete girecek?
İzmir'de çalışmalar hızla sürüyor! Konteyner kent ne zaman hizmete girecek?

Çalışmalar yaklaşık 100 personel ve çok sayıda iş makinasıyla hızla sürdürülüyor. Bir yandan alt yapı çalışmalarının sürdüğü konteyner kente diğer yandan da birçok şehirden konteyner evler gelmeye devam ediyor.

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İzmir'de çalışmalar hızla sürüyor! Konteyner kent ne zaman hizmete girecek?
İzmir'de çalışmalar hızla sürüyor! Konteyner kent ne zaman hizmete girecek?

İlk etapta 21 bin metrekarelik alan üzerine 550 adet konteyner ev kurulması planlanan araziye şu ana kadar 88 adet konteyner ulaştı.