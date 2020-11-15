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15 Kasım 2020, Pazar
Haberler Galeri İzmir'de çalışmalar hızla sürüyor! Konteyner kent ne zaman hizmete girecek?
İzmir'de çalışmalar hızla sürüyor! Konteyner kent ne zaman hizmete girecek?
İzmir'de depremzedelerin konaklayacağı konteyner kentte çalışmalar sürüyor. 10 gün sonunda tamamlanması planlanan konteyner kente farklı şehirlerden konteyner evler gelmeye devam ediyor.
Giriş Tarihi: 15.11.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 16:28
İzmir'de çalışmalar hızla sürüyor! Konteyner kent ne zaman hizmete girecek?
İzmir'de çalışmalar hızla sürüyor! Konteyner kent ne zaman hizmete girecek?
İzmir'de çalışmalar hızla sürüyor! Konteyner kent ne zaman hizmete girecek?
İzmir'de çalışmalar hızla sürüyor! Konteyner kent ne zaman hizmete girecek?
İzmir'de çalışmalar hızla sürüyor! Konteyner kent ne zaman hizmete girecek?