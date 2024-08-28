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İzmir'de 3 çocuğunu katletmişti! Birlikte yemek yedikleri fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Vesim Şimşek, 4 çocuğunu silahla vurup intihara kalkıştı. Çocuklardan 3'ü hayatını kaybederken, yaralanan baba ve bir çocuğu hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Vesim Şimşek'in ve kızlarının yan yana bir arada yemek yerken çektirdikleri fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:10
İzmir’de 3 çocuğunu katletmişti! Birlikte yemek yedikleri fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü silahla öldürüp birini yaralayan baba intihar girişiminde bulundu.

İzmir’de 3 çocuğunu katletmişti! Birlikte yemek yedikleri fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

Bornova ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Vesim Şimşek, Çınar mevkisine yakın araziye getirdiği 4 çocuğuna tabancayla ateş etti.

İzmir’de 3 çocuğunu katletmişti! Birlikte yemek yedikleri fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

Baba, aynı silahla yaşamına son vermek istedi.

İzmir’de 3 çocuğunu katletmişti! Birlikte yemek yedikleri fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

İhbar üzerine belirtilen bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir’de 3 çocuğunu katletmişti! Birlikte yemek yedikleri fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı

Sağlık ekipleri çocuklardan Ceylin (2), Cemre (4) ve Nira Şimşek'in (14) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Hira Nur (11) ile baba ambulansla hastaneye kaldırıldı.