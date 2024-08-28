28 Ağustos 2024, Çarşamba
İzmir'de 3 çocuğunu katletmişti! Birlikte yemek yedikleri fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
İzmir'in Bornova ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Vesim Şimşek, 4 çocuğunu silahla vurup intihara kalkıştı. Çocuklardan 3'ü hayatını kaybederken, yaralanan baba ve bir çocuğu hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Vesim Şimşek'in ve kızlarının yan yana bir arada yemek yerken çektirdikleri fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:10