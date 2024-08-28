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Haberler Galeri İstanbul'da alt geçitler suyla doldu! Araçlar suya gömüldü! Ürküten manzara...

İstanbul'da alt geçitler suyla doldu! Araçlar suya gömüldü! Ürküten manzara...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Çok sayıda alt geçidi su basarken otomobiller suya gömüldü. Yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken vatandaşlar yağış esnasında çok zor anlar yaşadı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın sahadan son bilgileri aktardı. İşte İstanbul'dan sağanak yağış manzaraları...

Giriş Tarihi: 28.08.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 12:19
İstanbul’da alt geçitler suyla doldu! Araçlar suya gömüldü! Ürküten manzara...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarılar sonrası İstanbul'u sağanak yağış vurdu.

İstanbul’da alt geçitler suyla doldu! Araçlar suya gömüldü! Ürküten manzara...

Şehir genelinde etkili olan yağış sonrası çok sayıda alt geçidi su basarken araçlar suya gömüldü.

İstanbul’da alt geçitler suyla doldu! Araçlar suya gömüldü! Ürküten manzara...

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın sahadan aktardığı bilgiler şöyle:

İstanbul'da yağış etkisini oldukça fazla hissettirdi. 12.00 sularında beklenen yağış daha erken etkisini gösterdi ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Bahçelievler, Şirinevler ve Yenibosna bölgelerinde dolu yağışı da meydana geldi. İç bölgelerde yağış daha fazla.

İstanbul’da alt geçitler suyla doldu! Araçlar suya gömüldü! Ürküten manzara...

Vatandaşlar yağmura dışarda yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Önceki yağışta Mısır Çarşısı esnafı oldukça mağdur olmuştu. Çünkü su baskınları oldu ve bazı iş yerleri zarar gördü. Dünkü kadar olmasa da yine burada mağdur olan esnaflar oldu. Yağış akşam saatlerine kadar devam edecek ve yer yer solu yağışları olabilir.

İstanbul’da alt geçitler suyla doldu! Araçlar suya gömüldü! Ürküten manzara...

İşte İstanbul'dan sağanak yağış manzaraları...