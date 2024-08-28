İstanbul’da alt geçitler suyla doldu! Araçlar suya gömüldü! Ürküten manzara...

Vatandaşlar yağmura dışarda yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Önceki yağışta Mısır Çarşısı esnafı oldukça mağdur olmuştu. Çünkü su baskınları oldu ve bazı iş yerleri zarar gördü. Dünkü kadar olmasa da yine burada mağdur olan esnaflar oldu. Yağış akşam saatlerine kadar devam edecek ve yer yer solu yağışları olabilir.