02 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İran'da düşen Türk uçağıyla ilgili yeni gelişme! Şok detaylar ortaya çıktı

İran'da düşen Türk uçağıyla ilgili yeni gelişme! Şok detaylar ortaya çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul gelmek üzere 11 Mart 2018 tarihinde havalanan Kaptan Pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet'in kokpitinde yer aldığı Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti İran'da düşmüş, kazada Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti. Kazanın tamamlanan nihai raporu da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 19:05 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 19:24
  • 1
  • 17
İran'da düşen Türk uçağıyla ilgili yeni gelişme! Şok detaylar ortaya çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul gelmek üzere 11 Mart 2018 tarihinde havalanan Kaptan Pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet'in kokpitinde yer aldığı Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti İran'da düşmüş, kazada Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

  • 2
  • 17
İran'da düşen Türk uçağıyla ilgili yeni gelişme! Şok detaylar ortaya çıktı

Kaza sonrası Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğar Urfalı, Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Aslı İzmirli, Ayşe And, Melike Kuvvet ve Eda Uslu'nun cenazeleri ailelerine teslim edilip, son yolculuklarına uğurlanmıştı.Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise hala bulunamazken kazanın nihai raporu da ortaya çıktı.

  • 3
  • 17
İran'da düşen Türk uçağıyla ilgili yeni gelişme! Şok detaylar ortaya çıktı

Raporda kokpit kayıtlarında, yolcuların uçaktaki endişesinin pilotlar tarafından giderilmeye çalışılmasından, pilotların arızadan dolayı kaygılarına kadar ayrıntılar yer aldı.Daha önce kazanın ön raporu açıklanırken nihai rapor da ortaya çıktı.

  • 4
  • 17
İran'da düşen Türk uçağıyla ilgili yeni gelişme! Şok detaylar ortaya çıktı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM), nihai kaza raporunu referans alarak bir emniyet bülteni yayınladı.Nihai raporun orjinalini de bültenle beraber paylaşan SHGM, İran Sivil Havacılık Otoritesi'nin 10 Mart 2020 tarihli nihai raporunda yer alan bulgular ve tavsiyeler göz önünde bulundurularak, yaşanan ve yaşanması muhtemel operasyonel konulardaki emniyet risklerini azaltmaya yardımcı olmak amacıyla yayınladığı emniyet bülteninde kazayla ilgili bulgulara yer verildi.

  • 5
  • 17
İran'da düşen Türk uçağıyla ilgili yeni gelişme! Şok detaylar ortaya çıktı

EMNİYET BÜLTENİNDE BULGULAR ŞÖYLE AÇIKLANDI;

SHGM'nin Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'nın Nihai Kaza Raporu'nu referans aldığı emniyet bülteninde bulgular şöyle sıralandı;

"TC-TRB tescil işaretli uçak 11 Mart 2018 tarihinde, saat 13.00'da Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere havalanmıştır. Uçak normal uçuş planına uygun olarak FL 360 seviyesinde İran hava sahasında oto pilot devrede olarak uçarken saat 14.32'de kaptan pilot ve yardımcı pilotun sürat göstergelerinde 5 knot'lık farklılık meydana gelmiştir. Saat 14.32'de kaptan pilot, sürat göstergelerindeki farklılığı kontrol etmek amacıyla, Tahran hava trafik kontrolünden FL 380'a tırmanma müsaadesi istemiş ve onay alınca tırmanmaya başlamıştır. CVR kayıtlarına göre, FL380'a tırmanma sırasında sol ve sağ sürat göstergelerindeki farkın 10 knot olduğu pilotlar tarafından tespit ve teyit edilmiştir.