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İran'da düşen Türk uçağıyla ilgili yeni gelişme! Şok detaylar ortaya çıktı
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul gelmek üzere 11 Mart 2018 tarihinde havalanan Kaptan Pilot Beril Gebeş ve ikinci pilot Melike Kuvvet'in kokpitinde yer aldığı Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti İran'da düşmüş, kazada Mina Başaran ile 7 arkadaşının da aralarında olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti. Kazanın tamamlanan nihai raporu da ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 02.05.2020 19:05 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 19:24
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