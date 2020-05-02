İran'da düşen Türk uçağıyla ilgili yeni gelişme! Şok detaylar ortaya çıktı

EMNİYET BÜLTENİNDE BULGULAR ŞÖYLE AÇIKLANDI;

SHGM'nin Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'nın Nihai Kaza Raporu'nu referans aldığı emniyet bülteninde bulgular şöyle sıralandı;

"TC-TRB tescil işaretli uçak 11 Mart 2018 tarihinde, saat 13.00'da Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere havalanmıştır. Uçak normal uçuş planına uygun olarak FL 360 seviyesinde İran hava sahasında oto pilot devrede olarak uçarken saat 14.32'de kaptan pilot ve yardımcı pilotun sürat göstergelerinde 5 knot'lık farklılık meydana gelmiştir. Saat 14.32'de kaptan pilot, sürat göstergelerindeki farklılığı kontrol etmek amacıyla, Tahran hava trafik kontrolünden FL 380'a tırmanma müsaadesi istemiş ve onay alınca tırmanmaya başlamıştır. CVR kayıtlarına göre, FL380'a tırmanma sırasında sol ve sağ sürat göstergelerindeki farkın 10 knot olduğu pilotlar tarafından tespit ve teyit edilmiştir.