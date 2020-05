Soyu tükendi sanılıyordu! Balaban kuşu o şehirde ortaya çıktı!

Türkiye'deki yaban hayatı, fotokapan kameralarıyla takip ediliyor. Sistem yurdun dört bir yanında vahşi doğayı an be an kayda alıyor. Bu zamana kadar fotokapana yakalanan canlı türlerinden bazılarının neslinin tükendiği sanılıyordu. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bitkin halde bulunan yavru Balaban Kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.