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Soyu tükendi sanılıyordu! Balaban kuşu o şehirde ortaya çıktı!

Türkiye'deki yaban hayatı, fotokapan kameralarıyla takip ediliyor. Sistem yurdun dört bir yanında vahşi doğayı an be an kayda alıyor. Bu zamana kadar fotokapana yakalanan canlı türlerinden bazılarının neslinin tükendiği sanılıyordu. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bitkin halde bulunan yavru Balaban Kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 21:42 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 21:43
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Soyu tükendi sanılıyordu! Balaban kuşu o şehirde ortaya çıktı!

Kahta Devlet Hastanesinin çatı kısmında Balaban Kuşunu fark eden sağlık çalışanları, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.

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Soyu tükendi sanılıyordu! Balaban kuşu o şehirde ortaya çıktı!

Çatıda sıkışan ve bitkin haldeki Balaban Kuşunu kurtaran itfaiye ekipleri, halsiz düşen yavru kuşu tedavi ve rehabilitasyonunun yapılması için ilçe Belediyesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

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Soyu tükendi sanılıyordu! Balaban kuşu o şehirde ortaya çıktı!

Nesli tükenmekte olan Balaban Kuşunun veteriner hekimce tedavisinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince doğal ortama salınacak.

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Soyu tükendi sanılıyordu! Balaban kuşu o şehirde ortaya çıktı!
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Soyu tükendi sanılıyordu! Balaban kuşu o şehirde ortaya çıktı!