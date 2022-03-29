29 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Minik Eymen'in can verdiği kazayla ilgili flaş gelişme! Bilirkişi raporuna ulaşıldı: Meğer kazada Eymen...

Minik Eymen'in can verdiği kazayla ilgili flaş gelişme! Bilirkişi raporuna ulaşıldı: Meğer kazada Eymen...

İzmir'deki bir rezidansın otoparkında halası Z.A.'nın (42) kullandığı cipin altında kalan 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüyle ilgili açılan davada, olaya ilişkin bilirkişi raporu mahkemeye ulaşırken, raporda kazanın sürücünün dikkatli ve kontrollü davranışı ile önlenebilecek bir kaza olduğu, Eymen'in kazanın oluşumunda kusurunun olmadığı ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 29.03.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 16:50
  • 1
  • 10
Minik Eymen’in can verdiği kazayla ilgili flaş gelişme! Bilirkişi raporuna ulaşıldı: Meğer kazada Eymen...

İzmir'de 1 Ağustos 2021 tarihinde, Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesindeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana gelen kazada; Kutsal Hazar Eymen Kara (8), halası Z.A.'dan kendisine köpek almasını istedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Minik Eymen’in can verdiği kazayla ilgili flaş gelişme! Bilirkişi raporuna ulaşıldı: Meğer kazada Eymen...

Bunun üzerine Z.A., yeğeniyle rezidanstaki evine para almaya geldi. İddiaya göre rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Z.A.'nın kullandığı cipten indiği sırada, eli kapıya sıkıştı. Yeğenini fark etmeyen Z.A., cipi hareket ettirdi. Minik Eymen, bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi. O anlar, otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı.

  • 3
  • 10
Minik Eymen’in can verdiği kazayla ilgili flaş gelişme! Bilirkişi raporuna ulaşıldı: Meğer kazada Eymen...

Gözaltına alınan Z.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede Z.A. için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

  • 4
  • 10
Minik Eymen’in can verdiği kazayla ilgili flaş gelişme! Bilirkişi raporuna ulaşıldı: Meğer kazada Eymen...

İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Eymen'in babası Adem Kara ile taraf avukatları katıldı. Olay sonrasında, bir arkadaşını ziyaret etmek için gittiği rezidansın lobisinde bir hareketlilik fark ettiğini dile getiren tanık doktor Y.A.A., "Bir telaş hali vardı.

  • 5
  • 10
Minik Eymen’in can verdiği kazayla ilgili flaş gelişme! Bilirkişi raporuna ulaşıldı: Meğer kazada Eymen...

Kalabalığın bulunduğu yere gittim. Kucağında çocuk taşıyan bir kadın gördüm. Çocuğu yere bırakmasını istedim. Doktor olmam sebebiyle kontrol ettiğimde nefes alamadığını fark ettim. Nabzı atmıyordu, kalp masajına başladım. Tam hatırlamamakla beraber kulak ya da kafasının arka tarafında bir kanama vardı.