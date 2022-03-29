Minik Eymen'in can verdiği kazayla ilgili flaş gelişme! Bilirkişi raporuna ulaşıldı: Meğer kazada Eymen...

İzmir'deki bir rezidansın otoparkında halası Z.A.'nın (42) kullandığı cipin altında kalan 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüyle ilgili açılan davada, olaya ilişkin bilirkişi raporu mahkemeye ulaşırken, raporda kazanın sürücünün dikkatli ve kontrollü davranışı ile önlenebilecek bir kaza olduğu, Eymen'in kazanın oluşumunda kusurunun olmadığı ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 29.03.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 16:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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