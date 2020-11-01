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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Çocukların zihnini açan besinler anne ve babaların ilgi odağı oldu! İşte zihin açan gıdalar Çocukların zihnini açan besinler anne ve babaların ilgi odağı oldu! İşte zihin açan gıdalar
Son yıllarda artan hormonlu gıdaların ardından anne ve babalar çocukları için zihin açan besinleri araştırmaya başladı. Peki besinler gerçekten çocukların zihnini açabilir mi? İşte konunun uzman isimlerinin anne ve babalar için hazırladığı "çocukların zihnini açan besinler" listesi.
Giriş Tarihi: 01.11.2020 23:51 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 23:54
Anne ve babalar özellikle okul çağına gelen çocukları için zihin açan besinler hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Gıda uzmanlarının çalışmaları hakkında fikir sahibi olmak için birçok yazı okuyan anne ve babalar, zihin açan besinlere ilgi göstermeye başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de çocuklarını düşünen anne ve babalar için hazırlanan birçok yazıdan zihin açan besinler listesi yapıldı.
Amaç her zaman olduğu gibi burada da çok önemli olan sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenmedir.
İŞTE ZİHİN AÇAN BESİNLER Yumurta: Yumurta iyi bir protein kaynağı olduğu gibi, sarısında bulunan kolin de bellek gelişiminde önemli rol oynamaktadır.