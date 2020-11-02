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Aldatılan eş dehşet saçtı! Sokak ortasında saçına yapıştı...

Aldatılan eşlerin aldıkları intikam sosyal medyaya damga vurdu. Dünyanın birçok noktasından sosyal medya ve haber gündemine düşen eşlerin intikamları görenleri hayrete düşürdü. İşte aldatılan eşlerin intikamları...

Giriş Tarihi: 02.11.2020 06:27 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 06:31
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Aldatılan eş dehşet saçtı! Sokak ortasında saçına yapıştı...

AKIL ALMAZ İNTİKAM!

Çin'de internette yayılan videoda kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın, intikamını kocasının sevgilisinden aldı.

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Aldatılan eş dehşet saçtı! Sokak ortasında saçına yapıştı...

Kocasının sevgilisi olduğu kadını sokak ortasında acımasızca dövdü.

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Aldatılan eş dehşet saçtı! Sokak ortasında saçına yapıştı...

Sokak ortasında acımasızca dövdüğü kadını bir yandan da elbiselerini yırtarak rezil etmeye çalışan eşe bir kişinin de yardım ettiği görülüyor.

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Aldatılan eş dehşet saçtı! Sokak ortasında saçına yapıştı...

Hızını alamayan sinirli eş ardından makasla genç kadının saçlarını kesti.

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Aldatılan eş dehşet saçtı! Sokak ortasında saçına yapıştı...

Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay polisin gelmesiyle sona erdi.