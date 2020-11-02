Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Aldatılan eş dehşet saçtı! Sokak ortasında saçına yapıştı... Aldatılan eş dehşet saçtı! Sokak ortasında saçına yapıştı...
Aldatılan eşlerin aldıkları intikam sosyal medyaya damga vurdu. Dünyanın birçok noktasından sosyal medya ve haber gündemine düşen eşlerin intikamları görenleri hayrete düşürdü. İşte aldatılan eşlerin intikamları...
Giriş Tarihi: 02.11.2020 06:27 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 06:31 AKIL ALMAZ İNTİKAM!
Çin'de internette yayılan videoda kocasının kendisini aldattığını fark eden kadın, intikamını kocasının sevgilisinden aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kocasının sevgilisi olduğu kadını sokak ortasında acımasızca dövdü.
Sokak ortasında acımasızca dövdüğü kadını bir yandan da elbiselerini yırtarak rezil etmeye çalışan eşe bir kişinin de yardım ettiği görülüyor.
Hızını alamayan sinirli eş ardından makasla genç kadının saçlarını kesti.
Etraftakilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay polisin gelmesiyle sona erdi.