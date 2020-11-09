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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Çanakkale'de zıpkınla akya avladı! Boyu ve kilosu görenleri şaşkına çevirdi Çanakkale'de zıpkınla akya avladı! Boyu ve kilosu görenleri şaşkına çevirdi Son dakika haberine göre; Çanakkale'de tüpsüz olarak, 18 metre derinliğe serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan'ın zıpkınla avladığı balık görenleri şaşkına çevirdi. Doğan, 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya balığı avladı. Giriş Tarihi: 09.11.2020 08:11 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 08:12
Çanakkale'de tüpsüz olarak, 18 metre derinliğe serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan (40), zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya balığı avladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Çanakkaleli dalgıç Çetin Ege Doğan, Büyük Kemikli Burnu mevkisinde tüpsüz olarak 18 metreye serbest dalış gerçekleştirdi.
Karşısına oldukça büyük bir akya balığı çıktı. Önünden hızla geçen balığı zıpkınla avlayan Doğan, suyun karanlık olması nedeniyle balığı vurma anını kameraya kaydedemedi.
Ancak, Doğan'ın, güçlükle suyun yüzeyine çıkardığı akya balığının su altı kamerasına yansıyan görüntülerde ne denli büyük olduğu net şekilde görüldü.
Dalgıç Çetin Ege Doğan'ın avladığı akya balığının ağırlığı58 kilo, boyu ise 1 metre 80 santim olarak ölçüldü.