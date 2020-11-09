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Çanakkale'de zıpkınla akya avladı! Boyu ve kilosu görenleri şaşkına çevirdi

Son dakika haberine göre; Çanakkale'de tüpsüz olarak, 18 metre derinliğe serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan'ın zıpkınla avladığı balık görenleri şaşkına çevirdi. Doğan, 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya balığı avladı.

Giriş Tarihi: 09.11.2020 08:11 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 08:12
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Çanakkale'de zıpkınla akya avladı! Boyu ve kilosu görenleri şaşkına çevirdi

Çanakkale'de tüpsüz olarak, 18 metre derinliğe serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan (40), zıpkınla 58 kilo ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya balığı avladı.

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Çanakkale'de zıpkınla akya avladı! Boyu ve kilosu görenleri şaşkına çevirdi

Özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Çanakkaleli dalgıç Çetin Ege Doğan, Büyük Kemikli Burnu mevkisinde tüpsüz olarak 18 metreye serbest dalış gerçekleştirdi.

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Çanakkale'de zıpkınla akya avladı! Boyu ve kilosu görenleri şaşkına çevirdi

Karşısına oldukça büyük bir akya balığı çıktı. Önünden hızla geçen balığı zıpkınla avlayan Doğan, suyun karanlık olması nedeniyle balığı vurma anını kameraya kaydedemedi.

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Çanakkale'de zıpkınla akya avladı! Boyu ve kilosu görenleri şaşkına çevirdi

Ancak, Doğan'ın, güçlükle suyun yüzeyine çıkardığı akya balığının su altı kamerasına yansıyan görüntülerde ne denli büyük olduğu net şekilde görüldü.

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Çanakkale'de zıpkınla akya avladı! Boyu ve kilosu görenleri şaşkına çevirdi

Dalgıç Çetin Ege Doğan'ın avladığı akya balığının ağırlığı58 kilo, boyu ise 1 metre 80 santim olarak ölçüldü.