Son dakika | Bölgeden tarih fışkırıyor! Geçmişe ışık tutan buluş! Türkiye'nin en büyük kazısı...

'6 AYDA 2 BİN ESER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI'

Mayıs ayından bu yana Erken Tunç 2, Erken Tunç 3 ve Orta Tunç Çağı dönemlerine ait 2 bin buluntunun ortaya çıkarıldığını ifade eden Nazan Ünan, "Bu da Batı Anadolu ve bölgenin arkeolojisi açısından da oldukça önemli. En eski döneme ait, Kütahya ve bölgenin tarihine ışık tutan biz kazı. Tabii bu verilerin değerlendirilmesi süreci de kış boyunca devam edecek. Erken Tunç 3'te dokumacılık ve çanak, çömlek üretim merkezinin olduğunu biliyoruz. Erken Tunç 2'de de bu özelliklerin geriye gidip gitmediği, aynı özelliklerin sürüp sürmediğini de tespit etmeye çalışıyoruz. Yine Orta Tunç Çağı'na ait anıtsal surlarla çevrelenmiş bir merkez. Surun dışında da yerleşimin dağılımını tespit etmeye çalışıyoruz. Yine önümüzdeki sezonda çalışmalarımız sürecek. Hava koşulları müsaade ettiği sürece çalışmaya devam edeceğiz" dedi.