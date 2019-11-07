Bear Grylls böyle kandırmış! Foyası ortaya çıktı...

Bear Grylls son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. 'İnanılmaz Kurtuluş' dizisi ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veren Bear Grylls, kimsenin yemeye cesaret edemediği canlılarla besleniyor. Peki Bear Grylls, herkesin ağzı açık izlediği bu şeyleri nasıl yapıyor? İşte o anların kamera arkası...

Giriş Tarihi: 07.11.2019 07:23 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 07:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





