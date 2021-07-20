20 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İYİ BAYRAMLAR! Kurban Bayramı 2021 mesajları: En iyi, anlamlı, kısa ve uzun resimli bayram mesajları burada

İYİ BAYRAMLAR! Kurban Bayramı 2021 mesajları: En iyi, anlamlı, kısa ve uzun resimli bayram mesajları burada

Kurban Bayramı 2021 mesajları, bu mübarek günde yakınlarının bayramını kutlamak isteyen kişilerin merak konusu oldu. En güzel ve anlamlı bayram mesajları ile sevdiklerinizin yüzünde tebessüm oluşturabilirsiniz. 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı'nda uzaktaki yakınlarına mesaj göndermek isteyenler en güzel mesajları araştırıyor. İşte sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz en iyi, anlamlı, kısa ve uzun resimli bayram mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 11:32
  • 1
  • 48
İYİ BAYRAMLAR! Kurban Bayramı 2021 mesajları: En iyi, anlamlı, kısa ve uzun resimli bayram mesajları burada

Kurban Bayramı mesajları burada! Kurban Bayramı mesajları gönderme geleneği bu yıl da devam ediyor. WhatsApp, Facebook, Instagram ya da SMS aracılığıyla gönderilebilecek en güzel mesajları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2021 Kurban Bayramı'na özel derlediğimiz kısa ve uzun bayram mesajlarına sayfamızdan ulaşabilir ve ilginizi çeken mesajlar ile sevdiklerinize göndererek onların yüzünü gülümsetebilirsiniz. İşte en iyi, anlamlı, kısa ve uzun resimli bayram mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 48
İYİ BAYRAMLAR! Kurban Bayramı 2021 mesajları: En iyi, anlamlı, kısa ve uzun resimli bayram mesajları burada

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2021

* Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun! Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

* Kurban Bayramı'nın, insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını diliyor, tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.

  • 3
  • 48
İYİ BAYRAMLAR! Kurban Bayramı 2021 mesajları: En iyi, anlamlı, kısa ve uzun resimli bayram mesajları burada

* Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

* Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın!

  • 4
  • 48
İYİ BAYRAMLAR! Kurban Bayramı 2021 mesajları: En iyi, anlamlı, kısa ve uzun resimli bayram mesajları burada

* Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!

* Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, kutlu olsun! Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

  • 5
  • 48
İYİ BAYRAMLAR! Kurban Bayramı 2021 mesajları: En iyi, anlamlı, kısa ve uzun resimli bayram mesajları burada

* Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

* Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin...