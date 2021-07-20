İYİ BAYRAMLAR! Kurban Bayramı 2021 mesajları: En iyi, anlamlı, kısa ve uzun resimli bayram mesajları burada

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2021

* Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun! Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

* Kurban Bayramı'nın, insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını diliyor, tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesileyle, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.