20 Temmuz 2021, Salı
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Düden Gölü'nde doğa harikası manzara felaketin habercisi! Uzmanlar açıkladı: Bu iyi bir durum değil
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün izni ve desteğiyle yaban hayatının önemli uzman isimleri Ali Şenel, Burak Doğansoysal, Fırat İşbecer'den oluşan ekip öncülüğünde; Türkiye'nin en kapsamlı habitat belgeseli için çekimleri başladı. Nisan'da başlayan çekimlerde birçok nokta görüntülendi. O noktalardan biri de Konya-Kulu'daki Düden Gölü'ydü. Burak Doğansoysal, "Manzaranın güzelliğine aldanmayın, bu iyi bir durum değil" dedi.
Giriş Tarihi: 20.07.2021 14:04 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 14:15
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