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Taksim ve Ayasofya camilerinde bayram namazı heyecanı!

Ayasofya Camii'nde binlerce kişinin katılımıyla Kurban Bayramı namazı kılındı. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 28 Mayıs'ta açılan Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. İkinci katı kadınlara ayrılan cami tamamen dolarken, vatandaşların büyük bölümü Kurban Bayramı Namazı'nı caminin avlusunda kıldı.

Giriş Tarihi: 20.07.2021 07:23 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 07:29
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Taksim ve Ayasofya camilerinde bayram namazı heyecanı!
Taksim ve Ayasofya camilerinde bayram namazı heyecanı!

Taksim Meydanı'na yapılan ve 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Taksim Camii tamamen dolarken, cemaatin büyük bölümü Kurban Bayramı Namazı'nı caminin avlusunda kıldı. Caminin ikinci katının tamamı kadınlara ayrılırken, kadınlar bölümünün de dolu olduğu görüldü.

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Taksim ve Ayasofya camilerinde bayram namazı heyecanı!
Taksim ve Ayasofya camilerinde bayram namazı heyecanı!

SECCADESİ OLMAYANLARA TEK KULLANIMLIK SECCADE DAĞITILDI
Turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği Kurban Bayramı Namazı öncesinde seccadesi olmayanlara cami girişinde tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

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Taksim ve Ayasofya camilerinde bayram namazı heyecanı!
Taksim ve Ayasofya camilerinde bayram namazı heyecanı!

ANNELERİ NAMAZ KILARKEN ÇOCUKLAR YİNE OYUNDAYDI
Kurban Bayramı Namazı için Taksim Camii'ne gelen kadınlara çocukları da eşlik etti. İkinci katta anneleri namaz kılan çocuklar, oyun oynamaktan geri durmadı.

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Taksim ve Ayasofya camilerinde bayram namazı heyecanı!
Taksim ve Ayasofya camilerinde bayram namazı heyecanı!
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Taksim ve Ayasofya camilerinde bayram namazı heyecanı!
Taksim ve Ayasofya camilerinde bayram namazı heyecanı!