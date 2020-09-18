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İtfaiye alarma geçti! Yangın kısa sürede her yanı sardı

Esenler'de cami altında faaliyet gösteren sandalye atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Giriş Tarihi: 18.09.2020 06:55 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 06:56
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İtfaiye alarma geçti! Yangın kısa sürede her yanı sardı

Rumeli Caddesi'ndeki Mimar Sinan Camisi'nin alt katında bulunan sandalye atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede cami ve çevresini sardı.

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İtfaiye alarma geçti! Yangın kısa sürede her yanı sardı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

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İtfaiye alarma geçti! Yangın kısa sürede her yanı sardı

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

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İtfaiye alarma geçti! Yangın kısa sürede her yanı sardı
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İtfaiye alarma geçti! Yangın kısa sürede her yanı sardı