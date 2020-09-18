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Hayırlı Cumalar! Hiç duyulmamış Cuma mesajları burada! Hadisli, dualı, resimli kısa ve öz cuma mesajları
Cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın... Muharrem ayına bugün veda edecek olan İslam alemi, bu mübarek cuma gününde birbirlerinin cumasını tebrik etmek için en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. Sosyal medya ya da SMS aracılığıyla paylaşılabilecek hiç duyulmamış cuma mesajlarını sizler için sayfamızda derledik. Hadisli ve dualı cuma mesajlarına da buradan ulaşabilirsiniz. İşte sevdiklerinizi mutlu edecek resimli, kısa ve öz cuma mesajları...
Giriş Tarihi: 18.09.2020 08:47 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 08:54
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