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Haberler Galeri Hayırlı Cumalar! Hiç duyulmamış Cuma mesajları burada! Hadisli, dualı, resimli kısa ve öz cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! Hiç duyulmamış Cuma mesajları burada! Hadisli, dualı, resimli kısa ve öz cuma mesajları

Cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın... Muharrem ayına bugün veda edecek olan İslam alemi, bu mübarek cuma gününde birbirlerinin cumasını tebrik etmek için en güzel cuma mesajlarını araştırıyor. Sosyal medya ya da SMS aracılığıyla paylaşılabilecek hiç duyulmamış cuma mesajlarını sizler için sayfamızda derledik. Hadisli ve dualı cuma mesajlarına da buradan ulaşabilirsiniz. İşte sevdiklerinizi mutlu edecek resimli, kısa ve öz cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 08:47 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 08:54
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Hayırlı Cumalar! Hiç duyulmamış Cuma mesajları burada! Hadisli, dualı, resimli kısa ve öz cuma mesajları

Cuma mesajları... Bugün Muharrem ayının son günü. Aşure Günü'nün de içinde yer aldığı Muharrem ayına veda etmenin hüznünü yaşayan vatandaşlar, bir yandan da cuma gününe ulaşmanın sevinci içinde. Vatandaşlar cuma mesajları ile birbirlerinin cumasını tebrik edecekler. Cuma mesajları, Müslümanların kaynaşmaları açısından önemli güzel bir paylaşım aracı olacaktır. Hiç duyulmamuş en yeni cuma mesajlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte resimli, kısa ve öz cuma mesajları...

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Hayırlı Cumalar! Hiç duyulmamış Cuma mesajları burada! Hadisli, dualı, resimli kısa ve öz cuma mesajları

DUALI VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cuma 17, 18)

Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur. (Müslim, Cuma 27)

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Hayırlı Cumalar! Hiç duyulmamış Cuma mesajları burada! Hadisli, dualı, resimli kısa ve öz cuma mesajları

Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. (Müslim, Tahâret 16)

Cuma günü sabah namazından önce, "Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur. (İbni Sünni)

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Hayırlı Cumalar! Hiç duyulmamış Cuma mesajları burada! Hadisli, dualı, resimli kısa ve öz cuma mesajları

Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehid olur, kabir azabından kurtulur. (Ebu Nuaym) Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. (Tirmizi) Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir. (İsfehani)

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler. (Deylemi) Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. (Taberani)

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Hayırlı Cumalar! Hiç duyulmamış Cuma mesajları burada! Hadisli, dualı, resimli kısa ve öz cuma mesajları

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. (Deylemi) Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. (Taberani)

Kıyamet o gün kopacaktır. Allah'a yakın hiçbir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın. (Buhari, İ. Ahmed)