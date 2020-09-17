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Haberler Galeri Kemal Sunal'ın hafızalara kazınan filmi Sahte Kabadayı o hata ile şaşırttı

Kemal Sunal'ın hafızalara kazınan filmi Sahte Kabadayı o hata ile şaşırttı

Yeşilçam'ın hafızalara kazınan ve Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Sahte Kabadayı filmi sosyal medyayı adeta salladı. Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmi 1976 yılında çekildi. Filmde Kemal Sunal'a Kazım Kartal, Yavuz Selekman ve Mümtaz Ener eşlik etti. Peki, filmleri izlerken çekim hatalarını fark ettiniz mi? Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Sahte Kabadayı filmdeki çekim hatasını görenler şaştı kaldı. İşte 40 yıl sonra ortaya çıkan defalarca izlediğimiz o filmdeki şaşırtıcı çekim hatası...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 21:27 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 21:29
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Kemal Sunal'ın hafızalara kazınan filmi Sahte Kabadayı o hata ile şaşırttı

Sahte Kabadayı filminin konusu şöyle; Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasından habersiz tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine babasının mirası bölünür.

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Kemal Sunal'ın hafızalara kazınan filmi Sahte Kabadayı o hata ile şaşırttı

SAHTE KABADAYI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal – Kemal
Kazım Kartal – Muhtar
Yavuz Selekman – Hamdi
Mümtaz Ener – Avukat
Hasan Ceylan – Dikiştutmaz Sabri
Ekrem Gökkaya – Kiralık katil

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Kemal Sunal'ın hafızalara kazınan filmi Sahte Kabadayı o hata ile şaşırttı

Hakkı Kıvanç – Hayri
İbrahim Kurt – Kulaksız İbo
Baki Tamer – Komiser Yılmaz
Yüksel Gözen –
Ata Saka –
Kenan Karagöz – Sadık
Ferhat Ünal –
Hasan Bayraktar –
Coşkun Göğen – Şişçi Coşkun
Celal Yonat –
Yusuf Sezer – Sadi
Yusuf Çağatay –
Muzaffer Civan –
Cevdet Balıkçı –
Erdoğan Seren – Muhtar'ın adamı
Yaşar Güçlü –
Niyazi Gökdere –
Yılmaz Kurt – Muhtar'ın adamı
Yadigar Ejder – Sabri'nin adamı
Abidin Görsev -Sabri'nin nasırını tedavi eden zühtü
Mustafa Yavuz – Arnavut
Osman Han – Susta Kazım'ı sandalye ile bayıltan adam
Cevdet Özalaş – Kiralık katil
Yusuf Çetin – Kiralık katil
Yaşar Şener – Bombacı
Suna Selen – Şarkıcı

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Kemal Sunal'ın hafızalara kazınan filmi Sahte Kabadayı o hata ile şaşırttı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Sahte Kabadayı izleyenleri hala güldürmeyi başarıyor. Yıllar geçmesine rağmen televizyonlarda yayınlandığı günlerde milyonları ekran başına kilitleyen Kemal Sunal filmi ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

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Kemal Sunal'ın hafızalara kazınan filmi Sahte Kabadayı o hata ile şaşırttı

Yeşilçam'ın birçok filminde meydana gelen çekim hataları Sahte Kabadayı filminde de görüntülendi.