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Kemal Sunal'ın hafızalara kazınan filmi Sahte Kabadayı o hata ile şaşırttı
Yeşilçam'ın hafızalara kazınan ve Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Sahte Kabadayı filmi sosyal medyayı adeta salladı. Türk sinemasının efsane isimlerinden Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmi 1976 yılında çekildi. Filmde Kemal Sunal'a Kazım Kartal, Yavuz Selekman ve Mümtaz Ener eşlik etti. Peki, filmleri izlerken çekim hatalarını fark ettiniz mi? Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Sahte Kabadayı filmdeki çekim hatasını görenler şaştı kaldı. İşte 40 yıl sonra ortaya çıkan defalarca izlediğimiz o filmdeki şaşırtıcı çekim hatası...
Giriş Tarihi: 17.09.2020 21:27 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 21:29
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