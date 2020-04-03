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İtalya'dan esinlendi, Türkiye'de denedi! Sosyal medyada hızla yayılıyor

İstanbul Fatih'te bir vatandaş evinden sokağa sepet sarkıtarak, veren el ile alan el arasında köprü oluyor ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Üzerinde "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" ifadesi yazılı sepete yardım yapmak isteyenlerin bıraktığı gıda ürünleri yer alırken, ihtiyaç sahipleri de istedikleri ürünü ücretsiz alabiliyor.

Giriş Tarihi: 03.04.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 10:04
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İtalya'dan esinlendi, Türkiye'de denedi! sosyal medyada hızla yayılıyor
İtalya'dan esinlendi, Türkiye'de denedi! sosyal medyada hızla yayılıyor

İngiliz baba ve Türk annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Jeffrey Tucker, yaptığı açıklamada, 7 yıldır Fatih'teki Balat Mahallesi Camcı Çeşmesi Yokuşu'nda oturduğunu söyledi.

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İtalya'dan esinlendi, Türkiye'de denedi! sosyal medyada hızla yayılıyor
İtalya'dan esinlendi, Türkiye'de denedi! sosyal medyada hızla yayılıyor

İtalya'nın Napoli kentinde bu sabah sosyal medyada gördüğü uygulamadan esinlenerek çalışmayı yaptığını anlatan Tucker, şöyle konuştu:

"İnsanlar orada da sepetle alışveriş yaptığından sepetlerini aşağıda tutup içine bir şeyler koyup insanlarla paylaşmayı hedeflemiş. Çok hoşuma gitti. Ben de örnek olsun, bütün mahallelere hatta bu mahalleye daha geniş yayılsın diye böyle bir şey yaptım."

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İtalya'dan esinlendi, Türkiye'de denedi! sosyal medyada hızla yayılıyor
İtalya'dan esinlendi, Türkiye'de denedi! sosyal medyada hızla yayılıyor

"Bu kadar çabuk ilgi çekeceğini zannetmiyordum ancak ilgi çekmesi de hoşuma gidiyor. Umarım bu tecrübeden sonra hepimiz paylaşmayı öğreneceğiz. Gerçekten ihtiyacı olan insanlar var. Ekmek bile alamayacak durumda olanlar var. Umarım örnek olur."

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İtalya'dan esinlendi, Türkiye'de denedi! sosyal medyada hızla yayılıyor
İtalya'dan esinlendi, Türkiye'de denedi! sosyal medyada hızla yayılıyor

Jeffrey Tucker, kendisinin de yaklaşık 20 yıl İtalya'da yaşadığını ve koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren İtalya'da bu uygulamayı görüp esinlendiğini, bugün kendisinin başlattığını anlattı:

"Ben uzun yıllar İtalya'da yaşadım birçok arkadaşım var orada. Oraları takip ederken koronavirüs nedeniyle böyle bir uygulama başlatılmış acayip hoşuma gitti. Koronavirüsten dolayı evinden çıkamayanlar, evine günlük para getiremeyenler ihtiyaç duyuyorlar. İtalyan hükümeti yemek dağıtıyor ama soğuk yemekler dağıtıyor sandviç gibi."

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İtalya'dan esinlendi, Türkiye'de denedi! sosyal medyada hızla yayılıyor
İtalya'dan esinlendi, Türkiye'de denedi! sosyal medyada hızla yayılıyor

"İnsanlar evlerindeki sıcak yemeklerini paylaşmaya başlamışlar. Sonra da böyle sepet sarkıtmaya başlamışlar. Bağış sepeti gibi imkanı olanlar bırakıyor, ihtiyacı olanlar alıyor."