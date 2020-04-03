İtalya'dan esinlendi, Türkiye'de denedi! sosyal medyada hızla yayılıyor

İtalya'nın Napoli kentinde bu sabah sosyal medyada gördüğü uygulamadan esinlenerek çalışmayı yaptığını anlatan Tucker, şöyle konuştu:

"İnsanlar orada da sepetle alışveriş yaptığından sepetlerini aşağıda tutup içine bir şeyler koyup insanlarla paylaşmayı hedeflemiş. Çok hoşuma gitti. Ben de örnek olsun, bütün mahallelere hatta bu mahalleye daha geniş yayılsın diye böyle bir şey yaptım."