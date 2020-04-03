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İtalya'dan esinlendi, Türkiye'de denedi! Sosyal medyada hızla yayılıyor
İstanbul Fatih'te bir vatandaş evinden sokağa sepet sarkıtarak, veren el ile alan el arasında köprü oluyor ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Üzerinde "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" ifadesi yazılı sepete yardım yapmak isteyenlerin bıraktığı gıda ürünleri yer alırken, ihtiyaç sahipleri de istedikleri ürünü ücretsiz alabiliyor.
Giriş Tarihi: 03.04.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 10:04
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İtalya'dan esinlendi, Türkiye'de denedi! sosyal medyada hızla yayılıyor
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İtalya'dan esinlendi, Türkiye'de denedi! sosyal medyada hızla yayılıyor
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İtalya'dan esinlendi, Türkiye'de denedi! sosyal medyada hızla yayılıyor
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İtalya'dan esinlendi, Türkiye'de denedi! sosyal medyada hızla yayılıyor
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İtalya'dan esinlendi, Türkiye'de denedi! sosyal medyada hızla yayılıyor