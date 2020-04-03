3 Nisan Cuma mesajları: En yeni kısa ve öz, anlamlı cuma mesajları... Hayırlı Cumalar

* Rabbim çok yorgunum. Bana bütün haberlerin en güzelini gönder. Üzerime bir iyilik ve güzellik ver, hiç ummadığım sevinç nasip et. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

* Ne ev sahibiyim bu alemde, nede kiracı… Sadece bir ömür misafirim! Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı, nurlu cumalar.