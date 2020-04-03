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3 Nisan Cuma mesajları: En yeni kısa ve öz, anlamlı cuma mesajları... Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları... Haftanın en hayırlı günü olan cuma günü idrak ediliyor. Cuma gününü tebrik etmek için en çok tercih edilenlerden olan cuma mesajları için araştırmalar sürüyor. En yeni kısa ve öz, anlamlı cuma mesajlarını sosyal medya ya da SMS olarak göndermek isteyen vatandaşlar, en yeni cuma mesajı içeriklerini araştırıyor. Sizler için en şık resimli cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte 3 Nisan'a özel en yeni kısa ve öz, anlamlı cuma mesajları..
Giriş Tarihi: 03.04.2020 09:32Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 09:38