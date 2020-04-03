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3 Nisan Cuma mesajları: En yeni kısa ve öz, anlamlı cuma mesajları... Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... Haftanın en hayırlı günü olan cuma günü idrak ediliyor. Cuma gününü tebrik etmek için en çok tercih edilenlerden olan cuma mesajları için araştırmalar sürüyor. En yeni kısa ve öz, anlamlı cuma mesajlarını sosyal medya ya da SMS olarak göndermek isteyen vatandaşlar, en yeni cuma mesajı içeriklerini araştırıyor. Sizler için en şık resimli cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte 3 Nisan'a özel en yeni kısa ve öz, anlamlı cuma mesajları..

Giriş Tarihi: 03.04.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 09:38
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3 Nisan Cuma mesajları: En yeni kısa ve öz, anlamlı cuma mesajları... Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününe girmiş bulunuyoruz. Eş, dost ve akrabaları ile cuma mesajlarını paylaşmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en yeni cuma mesajı içeriklerini araştırıyorlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma measajları en popüler konular arasında ilk sırada geliyor. İşte sizler için derlediğimiz en yeni kısa ve öz, anlamlı cuma mesajları...

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3 Nisan Cuma mesajları: En yeni kısa ve öz, anlamlı cuma mesajları... Hayırlı Cumalar

EN YENİ CUMA MESAJLARI

* Allah aşkı neler yaptırmaz ki insana? Bir can değil, binlercesi feda olsun yoluna. Hayırlı Cumalar.

* Allah vücutlarınıza ve şekillerinize bakmaz. Fakat Allah kalplerinize bakar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

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3 Nisan Cuma mesajları: En yeni kısa ve öz, anlamlı cuma mesajları... Hayırlı Cumalar

* Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (S.a.v) şefaatı üzerinize olsun. Cumanız Mübarek Olsun.

* Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız Mübarek Olsun.

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3 Nisan Cuma mesajları: En yeni kısa ve öz, anlamlı cuma mesajları... Hayırlı Cumalar

* Rabbim çok yorgunum. Bana bütün haberlerin en güzelini gönder. Üzerime bir iyilik ve güzellik ver, hiç ummadığım sevinç nasip et. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

* Ne ev sahibiyim bu alemde, nede kiracı… Sadece bir ömür misafirim! Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı, nurlu cumalar.

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3 Nisan Cuma mesajları: En yeni kısa ve öz, anlamlı cuma mesajları... Hayırlı Cumalar

* Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

* Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…