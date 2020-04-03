İstanbullular dikkat! 8 ilçede elektrik kesintisi olacak! 3 Nisan BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika... BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak. Abone/Şube bağlantısı ve yatırım çalışması nedeniyle kesinti yapılacağı bildirildi. Yayımlanan program ile kesintinin hangi saatler arasında yapılacağı belli oldu. Peki, kesintiler hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 3 Nisan 2020 BEDAŞ elektrik kesintisi programı...

Giriş Tarihi: 03.04.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 11:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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