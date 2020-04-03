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İstanbullular dikkat! 8 ilçede elektrik kesintisi olacak! 3 Nisan BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Son dakika... BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak. Abone/Şube bağlantısı ve yatırım çalışması nedeniyle kesinti yapılacağı bildirildi. Yayımlanan program ile kesintinin hangi saatler arasında yapılacağı belli oldu. Peki, kesintiler hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 3 Nisan 2020 BEDAŞ elektrik kesintisi programı...

Giriş Tarihi: 03.04.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 11:33
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İstanbullular dikkat! 8 ilçede elektrik kesintisi olacak! 3 Nisan BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Güngören ilçelerinde bugün elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. Kesinti programının açıklanmasının ardından elektriklerin saat kaçta geleceği araştırılmaya başlandı. Peki, 3 Nisan BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte cevaplar...

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İstanbullular dikkat! 8 ilçede elektrik kesintisi olacak! 3 Nisan BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İşte 3 Nisan 2020 BEDAŞ elektrik kesinti programı:

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İstanbullular dikkat! 8 ilçede elektrik kesintisi olacak! 3 Nisan BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

BAHÇELİEVLER

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DELİ HÜSEYİNPAŞA, RÖNTGEN sk 14:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2424396)

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İstanbullular dikkat! 8 ilçede elektrik kesintisi olacak! 3 Nisan BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

BAKIRKÖY

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HUBAN, REYHAN, İSTANBUL sk / SAKIZAĞACI mah ASMALI SAKIZ, HEYET, MUHARRİR AHMET RASİM, YURT SAHİBİ, İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah HAZIRLIK, MEKTEP ARKASI, İSTANBUL sk 14:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2423129)

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İstanbullular dikkat! 8 ilçede elektrik kesintisi olacak! 3 Nisan BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah KİLİTBAHİR sk / CEVİZLİK mah HUBAN, İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah YAKUP ŞEVKİ sk / SAKIZAĞACI mah İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, ARALIK, HATBOYU ÇIKIŞI, HAZIRLIK, HUBAN, MEKTEP ARKASI, MEKTEP YOLU, MUHTAR TAHSİN, REYHAN, İSTANBUL sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk 14:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2423122)