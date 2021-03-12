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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Diyanet açıkladı: 2021 fitre miktarı ne kadar? Fitre ne zaman verilir? Ramazan fitresi kaç TL oldu? Diyanet açıkladı: 2021 fitre miktarı ne kadar? Fitre ne zaman verilir? Ramazan fitresi kaç TL oldu?
Fitre miktarı ne kadar? 2021 yılında geçerli olacak fitre ücretinin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Diyanet tarafından yapılan açıklama ile birlikte 2021 fitre ücreti belli oldu. İslam için oldukça önemli bir yeri olan ve yardımlaşmayı pekiştiren bir ibadet olarak gerçekleştirilen 'Fitre', orucun kabulüne, ölüm anının sıkıntılarından ve kabir azabından kurtuluşa vesile olarak verilir. Peki, 2021 fitre miktarı ne kadar? Fitre ne zaman verilir? Ramazan fitresi kaç TL oldu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.03.2021 10:49
2021 fitre miktarı ne kadar oldu? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl için geçerli olacak fitre ücreti açıklandı. Ramazan ayının sonunu gören kişilerin verdiği ve insan fıtratındaki yardımlaşma ve dayanışmayı vurgulayan fitre, insan varlığının bir gereği olarak zekat kabul edilmiştir. Fitre ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 fitre miktarı ne kadar? Fitre ne zaman verilir? Ramazan fitresi kaç TL oldu? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 FİTRE MİKTARI NE KADAR?
Günümüzde fıtır sadakasının belirlenmesinde, bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. 2021 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından fitre (fıtır sadakası) miktarı 30 TL olarak belirlendi. İsteyen bu miktardan az olmamak şartıyla istediği kadar fıtır sadakası verebilir.
FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?
Fitre, Ramazan bayramının birinci günü sabahı, fecrin doğuşundan itibaren vâcib olur. Fitreyi vermenin müstehab olan şekli ise, fecrin doğuşundan itibaren namazdan çıkmadan önce fakirlere verilmesidir. Fakat fitrenin bayramdan birkaç gün, hatta birkaç ay önceden verilmesinde de bir beis yoktur. Böylece fakirlerin bayram ihtiyaçlarını önceden karşılamaları, noksanlarını telâfi etmeleri sağlanmış olur. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir.
Bu görüş İmam Ebû Hanife'nindir. Diğer üç İmama göre, fitre, Ramazanın son akşamı güneşin batmasından itibaren vâcib hâle gelir. Ödemenin bayram namazından sonraya te'hiri de câiz değildir.
Ramazan bayramının 1. günü fecrin doğuşundan evvel vefat eden veya fakir düşen kimseye fitre vermek vâcib olmaktan çıkar. Fecrin doğuşundan sonra vefat eden zengine ise, fitre vâcibdir. Mirasından ödenir.
Nisab miktarını bulan mal, fitrenin vâcib olmasından sonra, ödenmeden telef olsa fitre sâkıt olmaz.
NİSAB NEDİR?
Sözlükte "sınır, işaret, asıl ve kök" anlamlarına gelen nisab kelimesinin terim anlamı; zekâtın vücûbuna alâmet ve ölçü olmak üzere tesbit edilen belirli bir miktardır.