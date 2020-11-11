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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni bir tür keşfedildi! Bilim insanları şaşkın! Sadece 200 tanesi hayatta Yeni bir tür keşfedildi! Bilim insanları şaşkın! Sadece 200 tanesi hayatta Yeni bir tür keşfedildi! Bilim insanları şaşkın! Sadece 200 tanesi hayatta... Bilim insanları Myanmar'da yeni bir primat türü buldu. Sadece 200-260 adet bulunan bu canlı türünün, yakın zamanda tükenebileceği uyarısı geldi. İşte herkesi şaşkına çeviren o tür... Giriş Tarihi: 11.11.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 16:17
Myanmar'da yeni bir primat türünün keşfedildiği, primatın neslinin halihazırda tükenme tehdidi altında olduğu bildirildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
CNN'nin haberine göre, sönmüş bir volkan olan Popa Dağı'nın ismi verilen tür, Londra Doğa Tarihi Müzesi'nin iş birliğinde bulundu.
Uzun kuyruklu ve gözlerinin çevresinde halkalar bulunan Popa langurunun sayısının 200 ila 260 olduğu belirtildi.
Keşfi yapan ekip, bir zamanlar Myanmar genelinde yaygın olduğu sanılan Popa langurlarını "nesli ciddi biçimde tükenmekte olan" tür olarak sınıflandırdı.
Popa Dağı'nın, langurların 100'den fazlasına ev sahipliği yaptığı ifade edildi.
Keşifle ilgili ayrıntılar "Zoological Research" dergisinde yayımlandı.