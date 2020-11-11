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Yeni bir tür keşfedildi! Bilim insanları şaşkın! Sadece 200 tanesi hayatta

Yeni bir tür keşfedildi! Bilim insanları şaşkın! Sadece 200 tanesi hayatta... Bilim insanları Myanmar'da yeni bir primat türü buldu. Sadece 200-260 adet bulunan bu canlı türünün, yakın zamanda tükenebileceği uyarısı geldi. İşte herkesi şaşkına çeviren o tür...

Giriş Tarihi: 11.11.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 16:17
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Yeni bir tür keşfedildi! Bilim insanları şaşkın! Sadece 200 tanesi hayatta

Myanmar'da yeni bir primat türünün keşfedildiği, primatın neslinin halihazırda tükenme tehdidi altında olduğu bildirildi.

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Yeni bir tür keşfedildi! Bilim insanları şaşkın! Sadece 200 tanesi hayatta

CNN'nin haberine göre, sönmüş bir volkan olan Popa Dağı'nın ismi verilen tür, Londra Doğa Tarihi Müzesi'nin iş birliğinde bulundu.

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Yeni bir tür keşfedildi! Bilim insanları şaşkın! Sadece 200 tanesi hayatta

Uzun kuyruklu ve gözlerinin çevresinde halkalar bulunan Popa langurunun sayısının 200 ila 260 olduğu belirtildi.

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Yeni bir tür keşfedildi! Bilim insanları şaşkın! Sadece 200 tanesi hayatta

Keşfi yapan ekip, bir zamanlar Myanmar genelinde yaygın olduğu sanılan Popa langurlarını "nesli ciddi biçimde tükenmekte olan" tür olarak sınıflandırdı.

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Yeni bir tür keşfedildi! Bilim insanları şaşkın! Sadece 200 tanesi hayatta

Popa Dağı'nın, langurların 100'den fazlasına ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

Keşifle ilgili ayrıntılar "Zoological Research" dergisinde yayımlandı.