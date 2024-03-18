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İşte Türkler hakkında söylenmiş efsane sözler: Dünyada iki bilinmeyen vardır; biri Kutuplar, diğeri Türkler...
18 Mart'ta Çanakkale Boğazı'nın geçilemeyeceği tüm dünyaya gösterildi. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde bir çok tarihsel figürün Türkler için söyledikleri sözler derlendi. Şair, general, filozof, iktisatçı kendilerine has biçimde dile getirdi. İşte Türkler hakkında söylenmiş efsane sözler.