18 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İşte Türkler hakkında söylenmiş efsane sözler: Dünyada iki bilinmeyen vardır; biri Kutuplar, diğeri Türkler...

İşte Türkler hakkında söylenmiş efsane sözler: Dünyada iki bilinmeyen vardır; biri Kutuplar, diğeri Türkler...

18 Mart'ta Çanakkale Boğazı'nın geçilemeyeceği tüm dünyaya gösterildi. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde bir çok tarihsel figürün Türkler için söyledikleri sözler derlendi. Şair, general, filozof, iktisatçı kendilerine has biçimde dile getirdi. İşte Türkler hakkında söylenmiş efsane sözler.

Giriş Tarihi: 18.03.2024 08:04
  • 1
  • 21
İşte Türkler hakkında söylenmiş efsane sözler: Dünyada iki bilinmeyen vardır; biri Kutuplar, diğeri Türkler...

İskoç Şair Lord Byron

Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.

  • 2
  • 21
İşte Türkler hakkında söylenmiş efsane sözler: Dünyada iki bilinmeyen vardır; biri Kutuplar, diğeri Türkler...

Çek Bilim Adamı Jan Amos Comenius

Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.

  • 3
  • 21
İşte Türkler hakkında söylenmiş efsane sözler: Dünyada iki bilinmeyen vardır; biri Kutuplar, diğeri Türkler...

Fransız Bilgin Gelland

Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk'ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor.

  • 4
  • 21
İşte Türkler hakkında söylenmiş efsane sözler: Dünyada iki bilinmeyen vardır; biri Kutuplar, diğeri Türkler...

Alman General Helmuth Karl Bernhard von Moltke

Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür.

  • 5
  • 21
İşte Türkler hakkında söylenmiş efsane sözler: Dünyada iki bilinmeyen vardır; biri Kutuplar, diğeri Türkler...

Montecucco

Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları! Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar.