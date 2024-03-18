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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de nefesler tutuldu! Yarışmacı 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı

Kim Milyoner Olmak İster'de nefesler tutuldu! Yarışmacı 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan 19 yaşındaki yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. Sınıf öğrencisi Berk Göktaş, büyük bir başarı sağladı. 1 milyon TL'lik soruyu bilen yarışmacı, 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. İşte Milyoner'de nefeslerin tutulduğu o anlar...

Giriş Tarihi: 18.03.2024 00:03
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Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu! Yarışmacı 5 milyon TL’lik soruyu açtırmaya hak kazandı

Dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu! Yarışmacı 5 milyon TL’lik soruyu açtırmaya hak kazandı

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 19 yaşındaki yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. Sınıf öğrencisi Berk Göktaş başarılı bir performans sergiledi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu! Yarışmacı 5 milyon TL’lik soruyu açtırmaya hak kazandı

1 MİLYON TL'LİK SORU

Art arda soruları doğru yanıtlayan 19 yaşındaki yarışmacı Berk Göktaş, 1 Milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı. 1 Milyon TL değerindeki 12. Soru TBMM'den geldi. Berk Göktaş, 1 milyon TL değerindeki sorusu çıktı. 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?

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Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu! Yarışmacı 5 milyon TL’lik soruyu açtırmaya hak kazandı

A- MUSTAFA KEMAL PAŞA - ANTEP

B- KAZIM KARABEKİR PAŞA - ERZURUM

C- MİRALAY İSMET - MALATYA

D- FEVZİ PAŞA - KOZAN

CEVAP: D

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Kim Milyoner Olmak İster’de nefesler tutuldu! Yarışmacı 5 milyon TL’lik soruyu açtırmaya hak kazandı

SEYİRCİ JOKER HAKKINI KAZANDI

Genç yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı. Seyircilerin çoğu D şıkkı cevabını verdi.