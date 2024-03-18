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Haberler Galeri İşte CHP'nin İzmir'i! Belediye battı şehir perişan oldu binlerce işçi iş bırakma kararı aldı

İşte CHP'nin İzmir'i! Belediye battı şehir perişan oldu binlerce işçi iş bırakma kararı aldı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde örgütlü olan Belediye İş Sendikası ile işveren tarafından yetkilendirilen SODEM SEN arasında, ocak ayından bu yana süren ve 6 bin işçiyi ilgilendiren iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Binlerce işçi iş bırakma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 09:10
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İşte CHP’nin İzmir’i! Belediye battı şehir perişan oldu binlerce işçi iş bırakma kararı aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde örgütlü Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası ile işverenin yetkilendirdiği SODEM-SEN arasında geçtiğimiz Ocak ayından bu yana süren ve 6 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

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İşte CHP’nin İzmir’i! Belediye battı şehir perişan oldu binlerce işçi iş bırakma kararı aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yüzde 30'luk maaş artışını kabul etmeyen sendika eylem kararı aldı. Sendikaya üye işçiler geçtiğimiz günlerde önce yarım gün ardından da 2 saat süreyle iş bıraktı.

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İşte CHP’nin İzmir’i! Belediye battı şehir perişan oldu binlerce işçi iş bırakma kararı aldı

Geçtiğimiz günlerde taraflar tekrar masaya otursa da sonuç çıkmadı. Bunun üzerine Belediye İş Sendikası yeniden eylem kararı aldı.

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İşte CHP’nin İzmir’i! Belediye battı şehir perişan oldu binlerce işçi iş bırakma kararı aldı

250 OTOBÜS SEFERE ÇIKMAYACAK
Sendikadan yapılan açıklamada 19 Mart Salı günü sabah iş bırakma eylemi gerçekleştirileceği duyuruldu. Sendikadan yapılan açıklamaya göre 19 Mart Salı günü 6 bin işçi iş bırakacak.

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İşte CHP’nin İzmir’i! Belediye battı şehir perişan oldu binlerce işçi iş bırakma kararı aldı

İş bırakma eylemine kadrosu İZULAŞ şirketinde bulunan 250 otobüs şoförü de destek verecek. Otobüsler Salı günü kontak kapatıp sefere çıkmayacak.