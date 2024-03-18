İşte CHP'nin İzmir'i! Belediye battı şehir perişan oldu binlerce işçi iş bırakma kararı aldı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde örgütlü olan Belediye İş Sendikası ile işveren tarafından yetkilendirilen SODEM SEN arasında, ocak ayından bu yana süren ve 6 bin işçiyi ilgilendiren iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. Binlerce işçi iş bırakma kararı aldı.