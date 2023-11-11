Dilan Polat ve Sıla Doğu sabıkalı çıktı! 2020’de hapis cezası almışlar

Raporda, hasta kayıtlarında botoks ve cilt altına iğnelerle ilaçların uygulanması yöntemi olan dermapen uygulamasını yaptıkları belirtildi. İş yerinde dermapen cihazı bulunduğunu da kaydeden savcılık, bu işlemlerin güzellik uzmanı tarafından yapılamaz işlemler arasında belirtildiğini ifade etti. Sanıkların sağlıkçı olmadığı, bu nedenle 'ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunma' suçundan beraatlarını, 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.