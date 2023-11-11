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Haberler Galeri Dilan Polat ve Sıla Doğu sabıkalı çıktı! 2020'de hapis cezası almışlar

Dilan Polat ve Sıla Doğu sabıkalı çıktı! 2020'de hapis cezası almışlar

Haklarındaki örgüt kurmak, kara para aklamak, vergi kaçırmak, yasa dışı bahis oynatmak gibi birçok suçlama nedeniyle tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında flaş bir detay daha ortaya çıktı. İkilinin sahip oldukları güzellik merkezinde usulsüz işlem yaptıkları nedeniyle haklarında 1 yıl 8 ay hapis cezası verildiği öğrenildi. Kardeşlerin cezalarının "bir daha suç işlememe şartı" ile ertelendiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 11.11.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 07:48
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Dilan Polat ve Sıla Doğu sabıkalı çıktı! 2020’de hapis cezası almışlar

Haklarında suç örgütü kurmak, kara para aklamak suçlarından yürütülen soruşturma sonrası tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun mahkemeden ceza aldıkları ortaya çıktı. Dava süreci 2019'da CİMER'e yapılan ihbarla başladı. Polat'ın Ataşehir'de faaliyet gösteren güzellik merkezinde usulsüz işlemler yapıldığı belirtildi. Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü merkeze denetime gitti.

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Dilan Polat ve Sıla Doğu sabıkalı çıktı! 2020’de hapis cezası almışlar

Müşterilere, yetkileri olmadıkları halde tıbbi müdahalede bulundukları, güzellik merkezinde yetkisiz şekilde sağlık hizmeti sunulmasına izin verildiği tespit edildi. Dilan Polat ve kardeşi hakkında 'ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunma' ve 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Dilan Polat ve Sıla Doğu sabıkalı çıktı! 2020’de hapis cezası almışlar

'YETKİMİZİ AŞMADIK'
Dilan Polat güzellik merkezini kardeşiyle birlikte işlettiğini, iş yerinde doktor çalıştırmadıklarını ancak güzellik alanında uzman kişiler çalıştırdıklarını belirterek, "Botoks ve dermapen işlemi de yapmıyorduk" dedi. Savcı mütalaasında sanıkların ifadesini bilirkişi raporunun çürüttüğünü göz önüne serdi.

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Dilan Polat ve Sıla Doğu sabıkalı çıktı! 2020’de hapis cezası almışlar

Raporda, hasta kayıtlarında botoks ve cilt altına iğnelerle ilaçların uygulanması yöntemi olan dermapen uygulamasını yaptıkları belirtildi. İş yerinde dermapen cihazı bulunduğunu da kaydeden savcılık, bu işlemlerin güzellik uzmanı tarafından yapılamaz işlemler arasında belirtildiğini ifade etti. Sanıkların sağlıkçı olmadığı, bu nedenle 'ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunma' suçundan beraatlarını, 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

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Dilan Polat ve Sıla Doğu sabıkalı çıktı! 2020’de hapis cezası almışlar

2021'in mart ayında çıkan kararda mahkeme sanıklar Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma' suçundan önce 2'şer yıl hapislerine, ardından duruşmadaki davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü.