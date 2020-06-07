Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda freni patlayan otomobil önüne geleni biçti! Mucize kurtuluş kamerada

MUCİZE KURTULUŞ GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde freni patladığı iddia edilen otomobilin yokuş aşağı kayarak park halindeki araca çarptığı görülüyor. Bu sırada sokakta yürüyen bir kadının son anda kendini kaldırıma atıyor. Kazadan saniyeler önce ise sokağa çıkma izinleri olan çocukların babalarıyla parka gittiği görülüyor.

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