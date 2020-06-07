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Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda freni patlayan otomobil önüne geleni biçti! Mucize kurtuluş kamerada
Son dakika haberi... Beyoğlu'nda freni patladığı iddia edilen otomobil, yokuş aşağı kayarak park halindeki araçlara çarptıktan sonra durabildi. Sokakta yürüyen bir kadın ve parka giden çocukların ezilmekten son anda kurtulduğu kaza kameralara yansıdı.
Giriş Tarihi: 07.06.2020 13:37Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 14:07