İstanbul’un ulaşım çilesi bitmiyor! Sağanak sonrası trafik kilit: İBB yine sınıfta kaldı...

Ayrıca Basın Ekspres-Sefaköy hattı, Bayrampaşa, Bakırköy, Ayvansaray-Haliç, Bahçelievler Yenibosna bağlantı noktaları ile Bakırköy Yeşilyurt istikameti, Şirinevler kavşağı trafiğin en çok arttığı bölgeler olarak öne çıktı.