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İstanbul'un ulaşım çilesi bitmiyor! Sağanak sonrası trafik kilit: İBB yine sınıfta kaldı...
İstanbul'da etkisini artıran sağanak nedeniyle iş çıkışı kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi. Vatandaşın çilesi haline dönüşen ulaşımda yine benzer görüntüler yaşandı. Metrobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sefer sayılarını artırmaması ise tepki çekti.
Giriş Tarihi: 13.11.2023 18:54Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 18:54