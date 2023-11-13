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İstanbul'un ulaşım çilesi bitmiyor! Sağanak sonrası trafik kilit: İBB yine sınıfta kaldı...

İstanbul'da etkisini artıran sağanak nedeniyle iş çıkışı kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi. Vatandaşın çilesi haline dönüşen ulaşımda yine benzer görüntüler yaşandı. Metrobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştu. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sefer sayılarını artırmaması ise tepki çekti.

Giriş Tarihi: 13.11.2023 18:54 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 18:54
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İstanbul’un ulaşım çilesi bitmiyor! Sağanak sonrası trafik kilit: İBB yine sınıfta kaldı...

İstanbul'da yoğun sağanak yağış nedeniyle Avrupa Yakası'nda E-5 ve TEM bağlantı noktalarının çoğunda trafik gözlenirken, toplu taşımada Cevizlibağ ve Bahçelievler metrobüs duraklarındaki giriş çıkışlardaki yoğunluk dikkat çekti.

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İstanbul’un ulaşım çilesi bitmiyor! Sağanak sonrası trafik kilit: İBB yine sınıfta kaldı...

Ayrıca Basın Ekspres-Sefaköy hattı, Bayrampaşa, Bakırköy, Ayvansaray-Haliç, Bahçelievler Yenibosna bağlantı noktaları ile Bakırköy Yeşilyurt istikameti, Şirinevler kavşağı trafiğin en çok arttığı bölgeler olarak öne çıktı.

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İstanbul’un ulaşım çilesi bitmiyor! Sağanak sonrası trafik kilit: İBB yine sınıfta kaldı...

D -100 karayolu Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'ya kadar çift yönlü, TEM otoyolu Hasdal, Nurtepe Viyadük, Seyrantepe mevkileri, Büyükdere Caddesi ile Levent TEM katılımda yağışın da etkisiyle trafik yoğunlaştı.

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İstanbul’un ulaşım çilesi bitmiyor! Sağanak sonrası trafik kilit: İBB yine sınıfta kaldı...

Karaköy-Beşiktaş arası sahil yolu, Barbaros Bulvarı ve Piyalepaşa Nurtepe Viyadüğü bağlantı yolunda da trafik olduğu görüldü.

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İstanbul’un ulaşım çilesi bitmiyor! Sağanak sonrası trafik kilit: İBB yine sınıfta kaldı...

Anadolu Yakası'nda D100 karayolu üzerinde Kartal-Kadıköy arası her iki yönde trafik ağır ilerliyor. TEM otoyolunda Sancaktepe-Ataşehir arasında da her iki yönde yoğunluk yaşandı.