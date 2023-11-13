Milyoner’de 5 milyon liralık soruyu açtıran Eyüp İşler A Haber’e konuştu! Yarışmaya nasıl hazırlandı?

5 MİLYONLUK COĞRAFYA BİLGİSİ GEREKTİREN SORU! "HARİTA VERSELER ÇÖZEMEZMİŞİM"

"5 milyonluk soruda seni zorlayan ne oldu?" sorusuna yanıt veren İşler, "Hazırlıklarımı Cumhuriyet'in 100. Yılı üzerinden yaptım. Mustafa Kemal'in vefat yıldönümü olan Kasım ayına yakın olması hasebiyle… Hazırlıklarımı Azerbaycan üzerinden gerçekleştirdim. Hiç coğrafya ile ilgili soru beklemiyordum. En son 1 milyonu alan kişi Rabia ablaya da selam olsun. Özellikle Rabia ablaya Türkiye coğrafyasından illerle ilgili sorulunca bu soruyu hiç beklemiyordum. Soruyu görünce zaten şok oluyor insan. Beklemediğim için çok zor bir soruydu. Soruyu harita verseler çözemezmişim. Bunu fark ettim. Ama güzeldi. Zihnimde hazırlıklı olmama durumu vardı. Zihnimde o şablonla uymayan ama çok güzel ve 5 milyon TL'ye yakışan soruydu. Nasip değilmiş, hayırlısıymış yani." ifadelerine yer verdi.