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Haberler Galeri Milyoner’de 5 milyon liralık soruyu açtıran Eyüp İşler A Haber’e konuştu! Yarışmaya nasıl hazırlandı?

Milyoner’de 5 milyon liralık soruyu açtıran Eyüp İşler A Haber’e konuştu! Yarışmaya nasıl hazırlandı?

A HABER ÖZEL | Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez 5 milyonluk soru açıldı. Soruya yanlış yanıt veren Eyüp İşler, yarışmaya 50 bin lira ile veda etti. A Haber ekibinden Mehmet Zeyrek, İşler'e mikrofon uzatarak yarışma anında ve sonrasında yaşadıklarını öğrendi. Peki İşler, "5 milyon TL'ye nasıl geldi? Yarışmaya nasıl hazırlandı?" İşte verdiği yanıtlar…

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.11.2023 21:34
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Milyoner’de 5 milyon liralık soruyu açtıran Eyüp İşler A Haber’e konuştu! Yarışmaya nasıl hazırlandı?

Milyoner'de 5 milyon liralık soruyu açtırarak Türkiye'nin gündemine bir anda oturan soruya yanıt veren yarışmacı Eyüp İşler, yaşadığı duyguyu A Haber canlı yayınında anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyoner’de 5 milyon liralık soruyu açtıran Eyüp İşler A Haber’e konuştu! Yarışmaya nasıl hazırlandı?

"BAZILARI BANA KIZDI..."

A Haber ekibinden Mehmet Zeyrek'e konuşan İşler, "Yarışma baya bir heyecan doluydu. Sadece benim için değil ailem için izleyen onlarca insan için… Güzel ve stresli bir süreçti. Bazıları bana kızıyordu; '1 milyonu bildin diğerini nasıl işaretlersin' diyerekten. Ama genel itibariyle yorumlar güzeldi. Milletimizden çok tebrik aldık. Hepsine tek tek çok teşekkür ediyorum. Güzel ve eğeleneli bir süreçti. Herksin deneyimlemesini istediğim bir süreçti." dedi.

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Milyoner’de 5 milyon liralık soruyu açtıran Eyüp İşler A Haber’e konuştu! Yarışmaya nasıl hazırlandı?

5 MİLYONLUK COĞRAFYA BİLGİSİ GEREKTİREN SORU! "HARİTA VERSELER ÇÖZEMEZMİŞİM"

"5 milyonluk soruda seni zorlayan ne oldu?" sorusuna yanıt veren İşler, "Hazırlıklarımı Cumhuriyet'in 100. Yılı üzerinden yaptım. Mustafa Kemal'in vefat yıldönümü olan Kasım ayına yakın olması hasebiyle… Hazırlıklarımı Azerbaycan üzerinden gerçekleştirdim. Hiç coğrafya ile ilgili soru beklemiyordum. En son 1 milyonu alan kişi Rabia ablaya da selam olsun. Özellikle Rabia ablaya Türkiye coğrafyasından illerle ilgili sorulunca bu soruyu hiç beklemiyordum. Soruyu görünce zaten şok oluyor insan. Beklemediğim için çok zor bir soruydu. Soruyu harita verseler çözemezmişim. Bunu fark ettim. Ama güzeldi. Zihnimde hazırlıklı olmama durumu vardı. Zihnimde o şablonla uymayan ama çok güzel ve 5 milyon TL'ye yakışan soruydu. Nasip değilmiş, hayırlısıymış yani." ifadelerine yer verdi.

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Milyoner’de 5 milyon liralık soruyu açtıran Eyüp İşler A Haber’e konuştu! Yarışmaya nasıl hazırlandı?

5 MİLYONA NASIL GELDİ? YARIŞMAYA NASIL HAZIRLANDI?

"1 Milyonluk soruya ulaştın. Bu beklentin dâhilinde miydi? Ne hissettin o anda?" sorusuna ise Eyüp İşler, "Az çok hesap ediyorduk. Rabbimin inayeti o ayrı mesele… Onun dışında geçmiş sorulara açıp baktık. 'Nasıl gidilir? Nasıl edilir' diye? Detaylı araştırma yapmıştık. Sadece girdim-çıktım diye bir şey değildi. 1-2 hafta önceden yarışmaya katılacağınızı öğreniyorsunuz. O süreci iyi değerlendirmiştim.

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Milyoner’de 5 milyon liralık soruyu açtıran Eyüp İşler A Haber’e konuştu! Yarışmaya nasıl hazırlandı?

1 milyona kadar jokerler nasıl harcanacak? Sorular nasıl gelir? Hangi insanlara ne tarz sorular sorulmuş şekline güzel bir analizle o süreç geçti. 1 milyonu zihnen az çok tahmin ediyordum. 5 milyonu görebileceğimi de tahmin ediyordum. Ama oran verirsek yüzde 20 ihtimalle soruyu görürüm tarzı bir orandı." açıklamasını yaptı.