13 Kasım 2023, Pazartesi
Milyoner’de 5 milyon liralık soruyu açtıran Eyüp İşler A Haber’e konuştu! Yarışmaya nasıl hazırlandı?
A HABER ÖZEL | Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Atv'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez 5 milyonluk soru açıldı. Soruya yanlış yanıt veren Eyüp İşler, yarışmaya 50 bin lira ile veda etti. A Haber ekibinden Mehmet Zeyrek, İşler'e mikrofon uzatarak yarışma anında ve sonrasında yaşadıklarını öğrendi. Peki İşler, "5 milyon TL'ye nasıl geldi? Yarışmaya nasıl hazırlandı?" İşte verdiği yanıtlar…
Giriş Tarihi: 13.11.2023 21:34
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