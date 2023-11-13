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Haberler Galeri Baraj doluluk oranı güncel | İSKİ 13 Kasım İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç, arttı mı? Sağanak yağışlar sonrası su seviyesi yükseldi mi?

Baraj doluluk oranı güncel | İSKİ 13 Kasım İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç, arttı mı? Sağanak yağışlar sonrası su seviyesi yükseldi mi?

İstanbul'da yaşanan yoğun yağışlar, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) baraj doluluk oranlarını yakından takip eden vatandaşlar arasında merak uyandırdı. Dün öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağışlar, sabah saatlerine kadar aralıksız devam etti. Uzun bir aradan sonra gerçekleşen bu verimli yağışlar, İstanbul'un barajlarını nasıl etkilediği konusunda geniş bir ilgi çekti. Peki 13 Kasım baraj doluluk oranı yüzde kaç?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 16:42
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Baraj doluluk oranı güncel | İSKİ 13 Kasım baraj doluluk oranı yüzde kaç, arttı mı? Sağanak yağışlar sonrası su seviyesi yükseldi mi?

İstanbul'da yaşanan son yağışlarla birlikte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) baraj doluluk oranları büyük bir merak konusu haline geldi. Dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışlar, sabah saatlerine kadar şehri etkisi altına alırken, vatandaşlar bu yağışın barajlara etkisini öğrenmek için bilgi arayışına girdi. Son yılların en düşük baraj su seviyelerinin yaşandığı İstanbul'da, barajlardaki son durum vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. Peki İstanbul'da barajlarda son durum nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Baraj doluluk oranı güncel | İSKİ 13 Kasım baraj doluluk oranı yüzde kaç, arttı mı? Sağanak yağışlar sonrası su seviyesi yükseldi mi?

İSKİ 13 KASIM BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından 13 Kasım baraj doluluk oranı açıklandı. 11 Kasım İstanbul'da etkili olan yağışın ardından uzun bir aranın ardından barajlardaki su seviyesi yükseldi.

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Baraj doluluk oranı güncel | İSKİ 13 Kasım baraj doluluk oranı yüzde kaç, arttı mı? Sağanak yağışlar sonrası su seviyesi yükseldi mi?

Cumartesi 16,18 olan barajların genel doluluk oranı Pazar günü 16,43 olarak açıklanırken bugün ise su seviyesi 16,47 olarak açıklandı.

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Baraj doluluk oranı güncel | İSKİ 13 Kasım baraj doluluk oranı yüzde kaç, arttı mı? Sağanak yağışlar sonrası su seviyesi yükseldi mi?

Bugün gece yarısına kadar devam edecek yağışların ardından barajlardaki su seviyesinin yükselmeye devam etmesi bekleniyor.