Baraj doluluk oranı güncel | İSKİ 13 Kasım İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç, arttı mı? Sağanak yağışlar sonrası su seviyesi yükseldi mi?

İstanbul'da yaşanan yoğun yağışlar, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) baraj doluluk oranlarını yakından takip eden vatandaşlar arasında merak uyandırdı. Dün öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağışlar, sabah saatlerine kadar aralıksız devam etti. Uzun bir aradan sonra gerçekleşen bu verimli yağışlar, İstanbul'un barajlarını nasıl etkilediği konusunda geniş bir ilgi çekti. Peki 13 Kasım baraj doluluk oranı yüzde kaç?