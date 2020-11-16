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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul’da korona partisine polis baskını! Yüzlerini sakladılar: Aralarında ünlü isimler de var İstanbul’da korona partisine polis baskını! Yüzlerini sakladılar: Aralarında ünlü isimler de var
Parti tutkunları koronavirüs tehdidini hiçe sayarak kurallara uymamaya devam ediyor. İş insanı Caner Karaloğlu'nun düzenlediği partide sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınmadı. Polis, particilere bir kez daha ceza yazdı.
Giriş Tarihi: 16.11.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 09:51
Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gece hayatına birtakım kısıtlamalar getirildi. Ancak yasaklar, eğlence tutkunlarını durduramadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşadamı Caner Karaloğlu geçen hafta babasının Yeniköy'deki villasında bir parti gerçekleştirmişti. Ünlü işadamı önceki gece de yine aynı villada 150 kişilik özel bir etkinlik düzenledi.
Partiye Öykü Çelik, Rüzgar Çetin, Kerim Sabancı, Özlem Yarar ve birçok yabancı uyruklu kişi katıldı.
Hürriyet'in haberine göre partiye katılan isimlerin evden ayrılmalarına izin verilmedi.
Yüksek sesten rahatsız olan komşular, polise şikayette bulundu. Yeniköy'deki villaya birçok polis ve filyasyon ekipleri geldi. (Fotoğraftaki: Zehra Kavas)