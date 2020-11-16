İstanbul’da korona partisine polis baskını! Yüzlerini sakladılar: Aralarında ünlü isimler de var

Parti tutkunları koronavirüs tehdidini hiçe sayarak kurallara uymamaya devam ediyor. İş insanı Caner Karaloğlu'nun düzenlediği partide sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınmadı. Polis, particilere bir kez daha ceza yazdı.