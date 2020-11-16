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İstanbul’da korona partisine polis baskını! Yüzlerini sakladılar: Aralarında ünlü isimler de var

Parti tutkunları koronavirüs tehdidini hiçe sayarak kurallara uymamaya devam ediyor. İş insanı Caner Karaloğlu'nun düzenlediği partide sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınmadı. Polis, particilere bir kez daha ceza yazdı.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 09:51
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İstanbul’da korona partisine polis baskını! Yüzlerini sakladılar: Aralarında ünlü isimler de var

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gece hayatına birtakım kısıtlamalar getirildi. Ancak yasaklar, eğlence tutkunlarını durduramadı.

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İstanbul’da korona partisine polis baskını! Yüzlerini sakladılar: Aralarında ünlü isimler de var

İşadamı Caner Karaloğlu geçen hafta babasının Yeniköy'deki villasında bir parti gerçekleştirmişti. Ünlü işadamı önceki gece de yine aynı villada 150 kişilik özel bir etkinlik düzenledi.

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İstanbul’da korona partisine polis baskını! Yüzlerini sakladılar: Aralarında ünlü isimler de var

Partiye Öykü Çelik, Rüzgar Çetin, Kerim Sabancı, Özlem Yarar ve birçok yabancı uyruklu kişi katıldı.

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İstanbul’da korona partisine polis baskını! Yüzlerini sakladılar: Aralarında ünlü isimler de var

Hürriyet'in haberine göre partiye katılan isimlerin evden ayrılmalarına izin verilmedi.

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İstanbul’da korona partisine polis baskını! Yüzlerini sakladılar: Aralarında ünlü isimler de var

Yüksek sesten rahatsız olan komşular, polise şikayette bulundu. Yeniköy'deki villaya birçok polis ve filyasyon ekipleri geldi. (Fotoğraftaki: Zehra Kavas)