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İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs risk raporu
Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının her geçen gün azalmasının ardından İstanbul'un ilçeleri için risk güncellemesi yapıldı. Milyonlarca İstanbullu, koronavirüs salgınındaki son durumun takip edildiği HES uygulamasının yeni haritasını bekliyordu. İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs risk raporu.
Giriş Tarihi: 06.01.2021 17:03Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 17:04