İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs risk raporu

İstanbul'un ilçelerini baz alan koronavirüs haritası güncellendi. HES raporunda bazı ilçelerin tamamen yeşile dönmeye başladığı gözlendi. Türkiye genelindeki koronavirüs vakalarındaki azalmanın ardından milyonlar bu tabloyu bekliyordu. İşte tüm detaylar...