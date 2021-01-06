07 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs risk raporu

İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs risk raporu

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının her geçen gün azalmasının ardından İstanbul'un ilçeleri için risk güncellemesi yapıldı. Milyonlarca İstanbullu, koronavirüs salgınındaki son durumun takip edildiği HES uygulamasının yeni haritasını bekliyordu. İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs risk raporu.

Giriş Tarihi: 06.01.2021 17:03 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 17:04
  • 1
  • 41
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs risk raporu

İstanbul'un ilçelerini baz alan koronavirüs haritası güncellendi. HES raporunda bazı ilçelerin tamamen yeşile dönmeye başladığı gözlendi. Türkiye genelindeki koronavirüs vakalarındaki azalmanın ardından milyonlar bu tabloyu bekliyordu. İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 41
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs risk raporu
  • 3
  • 41
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs risk raporu
  • 4
  • 41
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs risk raporu
  • 5
  • 41
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs risk raporu