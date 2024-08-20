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Haberler Galeri İstanbul'un göbeğinde başıboş sokak köpeği vahşeti! Hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in ağabeyi isyan etti: Çöpçüler görmese bitireceklerdi

İstanbul'un göbeğinde başıboş sokak köpeği vahşeti! Hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in ağabeyi isyan etti: Çöpçüler görmese bitireceklerdi

İstanbul'un orta yerinde dün (19 Ağustos 2024) akşam saatlerinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu vücudu parçalanan ve can veren 40 yaşındaki Ayhan Özçelik'in cenazesi toprağa verildi. Kardeşinin ölümü ile ilgili konuşan Burhan Özçelik, "Çöpçüler görmese kardeşimi yiyip bitireceklerdi. Vücudunda elbise bile kalmamış." sözleriyle duruma tepki gösterdi. Fatih Belediyesi'ne bağlı ekiplerse olayın ardından bölgedeki köpekleri toplama çalışması başlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:03
İstanbul’un göbeğinde başıboş sokak köpeği vahşeti! Hayatını kaybeden Ayhan Özçelik’in ağabeyi isyan etti: Çöpçüler görmese bitireceklerdi

Önceki gün sabah saatlerinde Fatih'in Sümbül Efendi Mahallesinde bulunan boş arazide yürüyen Ayhan Özçelik'e (40) çok sayıda sokak köpeği saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan Ayhan Özçelik'in çığlıklarına Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri koştu.

İstanbul’un göbeğinde başıboş sokak köpeği vahşeti! Hayatını kaybeden Ayhan Özçelik’in ağabeyi isyan etti: Çöpçüler görmese bitireceklerdi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özçelik'in cenazesi inceleme için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İstanbul’un göbeğinde başıboş sokak köpeği vahşeti! Hayatını kaybeden Ayhan Özçelik’in ağabeyi isyan etti: Çöpçüler görmese bitireceklerdi

Fatih Belediyesi ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki köpekleri toplamaya başladı. Sakinleştirici iğne ile bayıltılan köpekler araçlara alındı. Fatih Belediyesi ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki köpekleri toplamaya başladı. Sakinleştirici iğne ile bayıltılan köpekler araçlara alındı. Burada toplanan bazı vatandaşlar, köpeklerin insanlar tarafından kışkırtıldığı için saldırdığını öne sürerek hayvanların toplanmasına tepki gösterdi.

İstanbul’un göbeğinde başıboş sokak köpeği vahşeti! Hayatını kaybeden Ayhan Özçelik’in ağabeyi isyan etti: Çöpçüler görmese bitireceklerdi

"BİZ İŞE GİDERKEN BİZE SALDIRIYOR SOKAK KÖPEKLERİ"
Özçelik'in yakını Erhan Sürgit, "Belediye çalışanları bizi aradı. 'Bir yakınınızı burada köpekler parçaladı' dediler. Sağlık görevlileri hastaneye kaldırmış. 15 köpek paramparça etmiş çocuğu.

İstanbul’un göbeğinde başıboş sokak köpeği vahşeti! Hayatını kaybeden Ayhan Özçelik’in ağabeyi isyan etti: Çöpçüler görmese bitireceklerdi

Kendisi yoğun bakımdaydı ama vefat etti. Boynunu paramparça etmiş köpekler, sol tarafında yara vardı. Boğazını ısırıp kopartmış köpekler. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum.