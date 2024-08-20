İstanbul’un göbeğinde başıboş sokak köpeği vahşeti! Hayatını kaybeden Ayhan Özçelik’in ağabeyi isyan etti: Çöpçüler görmese bitireceklerdi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Özçelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özçelik'in cenazesi inceleme için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.