20 Ağustos 2024, Salı
İstanbul'un göbeğinde başıboş sokak köpeği vahşeti! Hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in ağabeyi isyan etti: Çöpçüler görmese bitireceklerdi
İstanbul'un orta yerinde dün (19 Ağustos 2024) akşam saatlerinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu vücudu parçalanan ve can veren 40 yaşındaki Ayhan Özçelik'in cenazesi toprağa verildi. Kardeşinin ölümü ile ilgili konuşan Burhan Özçelik, "Çöpçüler görmese kardeşimi yiyip bitireceklerdi. Vücudunda elbise bile kalmamış." sözleriyle duruma tepki gösterdi. Fatih Belediyesi'ne bağlı ekiplerse olayın ardından bölgedeki köpekleri toplama çalışması başlattı.
Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:03