20 Ağustos 2024, Salı
Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti hemen ameliyata alındı! Midesinden çıkanlar doktoru bile şaşırttı | Tam 2 kilo
Hatay'da tıp tarihinde eşine az rastlanır bir olay yaşanadı. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran genç kız hemen ameliyata alınırken, midesinden 2 kilogram kıl yumağı çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren doktor meslek hayatında ilk defa kıl yumağından oluşan bu kadar büyük kitleye rastladığını söyledi.
Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:31