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Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti hemen ameliyata alındı! Midesinden çıkanlar doktoru bile şaşırttı | Tam 2 kilo

Hatay'da tıp tarihinde eşine az rastlanır bir olay yaşanadı. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran genç kız hemen ameliyata alınırken, midesinden 2 kilogram kıl yumağı çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren doktor meslek hayatında ilk defa kıl yumağından oluşan bu kadar büyük kitleye rastladığını söyledi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:31
Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti hemen ameliyata alındı! Midesinden çıkanlar doktoru bile şaşırttı | Tam 2 kilo

Hatay'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran genç kızın midesinden 2 kilogram kıl yumağı çıkarıldı.

Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti hemen ameliyata alındı! Midesinden çıkanlar doktoru bile şaşırttı | Tam 2 kilo

KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ
İskenderun ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Ö.A, karın ağrısı şikayetiyle İskenderun Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti hemen ameliyata alındı! Midesinden çıkanlar doktoru bile şaşırttı | Tam 2 kilo

MİDESİNDE KİTLEYE RASTLANDI
Hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Belli, yaptığı endoskopi sonucu Ö.A'nın midesinde kitleye rastladı.

Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti hemen ameliyata alındı! Midesinden çıkanlar doktoru bile şaşırttı | Tam 2 kilo

Ameliyata alınan genç kızın midesinden, 2 kilogram ağrılığında ve 50 santimetre uzunluğunda kıl yumağı çıkarıldı. Belli, meslek hayatında kıl yumağından oluşan bu kadar büyük kitleye ilk defa rastladığını söyledi.

Karın ağrısı şikayetiyle doktora gitti hemen ameliyata alındı! Midesinden çıkanlar doktoru bile şaşırttı | Tam 2 kilo

"12 PARMAK BAĞIRSAĞI DA DOLDURAN SAÇ YUMAĞI GÖRDÜK"
Taşlaşmış hale gelen saç kılı yumağını endoskopi yöntemiyle çıkarma veya ilaçla eritme şansı olmadığını anlatan Belli, "Ameliyatta batınla midenin ön kısmında, yaklaşık 1 santimetrelik bir yırtık olduğunu gördük. Bu yırtıktan mideyi tamamen dolduran ve 12 parmak bağırsağı da dolduran, mide şeklini almış bir saç yumağı olduğunu gördük. Hastanın tedavisi genel cerrahi servisinde devam etmektedir. Sağlığına kavuştu." dedi.