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8 milyon euroluk vurgun yapan Yasemin Gündoğan öldürüldü mü? İspanyol dedektifler gelmişti
Almanya'da çalıştığı şirketten 230 milyon TL'lik vurgun yaparak ayrılan Yasemin Gündoğan'ın bulunması için Alman sigorta şirketi konusunda uzman olan 4 İspanyol dedektifi Türkiye'ye gönderdi. Villanın bulunduğu mahallede kuş uçurtmayan dedektifler, kan donduran gerçeğe ulaştı.
Giriş Tarihi: 19.09.2023 11:15Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 11:15