8 milyon euroluk vurgun yapan Yasemin Gündoğan öldürüldü mü? İspanyol dedektifler gelmişti

Olay günü para aktarım masasına geçerken diğer günlerden farklı olarak yanına iki konteyner daha aldı. ATM kasetlerini doldurup bankalara aktarılacak para torbalarını bağladı. 20 milyonluk aktarımı gerçekleştirirken düzenli olarak diğer konteynere para attı.