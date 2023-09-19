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Haberler Galeri 8 milyon euroluk vurgun yapan Yasemin Gündoğan öldürüldü mü? İspanyol dedektifler gelmişti

8 milyon euroluk vurgun yapan Yasemin Gündoğan öldürüldü mü? İspanyol dedektifler gelmişti

Almanya'da çalıştığı şirketten 230 milyon TL'lik vurgun yaparak ayrılan Yasemin Gündoğan'ın bulunması için Alman sigorta şirketi konusunda uzman olan 4 İspanyol dedektifi Türkiye'ye gönderdi. Villanın bulunduğu mahallede kuş uçurtmayan dedektifler, kan donduran gerçeğe ulaştı.

Giriş Tarihi: 19.09.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023 11:15
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8 milyon euroluk vurgun yapan Yasemin Gündoğan öldürüldü mü? İspanyol dedektifler gelmişti

Almanya, tarihinin en büyük vurgunlarından biriyle sarsıldı!

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8 milyon euroluk vurgun yapan Yasemin Gündoğan öldürüldü mü? İspanyol dedektifler gelmişti

Dünyanın konuştuğu soygun 21 Mayıs 2021'de yaşandı. Türk asıllı Yasemin Gündoğan, 2019'da para dağıtım şirketi olan Loomis'te işe başladı. Bir yandan da aynı vardiyada görevli güvenlik personeli Henning Behrens ile yakınlaştı.

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8 milyon euroluk vurgun yapan Yasemin Gündoğan öldürüldü mü? İspanyol dedektifler gelmişti

Paketlenmiş banknotları ATM'lere takılacak para kasetlerine yerleştirmekle görevli olan Gündoğan, olay günü milyonluk vurgun için düğmeye bastı.

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8 milyon euroluk vurgun yapan Yasemin Gündoğan öldürüldü mü? İspanyol dedektifler gelmişti

Olay günü para aktarım masasına geçerken diğer günlerden farklı olarak yanına iki konteyner daha aldı. ATM kasetlerini doldurup bankalara aktarılacak para torbalarını bağladı. 20 milyonluk aktarımı gerçekleştirirken düzenli olarak diğer konteynere para attı.

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8 milyon euroluk vurgun yapan Yasemin Gündoğan öldürüldü mü? İspanyol dedektifler gelmişti

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SEVGİLİSİNİ DE KULLANMIŞ!

İş çıkışı çöpleri atma bahanesiyle sevgilisi Behrens'e garaj ve para transfer ünitesinin kapısını açtırdı. İçinde 8 milyon 196 bin 925 euro olan iki konteyneri dışarıya çıkardı.