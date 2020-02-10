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Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik
Sesi, şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman ilgi odağı olan Yıldız Tilbe şimdi de kızı ile gündemde. Yıldız Tilbe gözlerden uzak büyüttüğü kızı Sezen Burçin ve torunlarıyla poz verdi. Anne kızın ikiz kadar benzemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Giriş Tarihi: 10.02.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 18:28
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Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik
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Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik
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Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik
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- 82
Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik
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- 82
Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik