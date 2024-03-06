33 yıllık hasret 1 günde son buldu! Müge Anlı müjdeyi duyurdu! İki kardeş yıllar sonra...

Gurbet Laçin, 33 yıl önce kaybolan kardeşini bulmak amacıyla Müge Anlı'dan yadım istemişti. 6 Mart tarihli programda Müge Anlı, Gurbet'in uzun yıllardır süren kardeş hasretinin sona erdiğini duyurdu. Ancak üzücü bir haberle, Kıvırcık Fatoş'un vefat ettiğini açıkladı. Bununla birlikte, sevindirici bir gelişme olarak, Gurbet'in kız kardeşi Ruziye'nin bulunduğunu belirtti. İşte 2 kardeşin yürekleri dağlayan hikayesi...