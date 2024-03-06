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33 yıllık hasret 1 günde son buldu! Müge Anlı müjdeyi duyurdu! İki kardeş yıllar sonra...

Gurbet Laçin, 33 yıl önce kaybolan kardeşini bulmak amacıyla Müge Anlı'dan yadım istemişti. 6 Mart tarihli programda Müge Anlı, Gurbet'in uzun yıllardır süren kardeş hasretinin sona erdiğini duyurdu. Ancak üzücü bir haberle, Kıvırcık Fatoş'un vefat ettiğini açıkladı. Bununla birlikte, sevindirici bir gelişme olarak, Gurbet'in kız kardeşi Ruziye'nin bulunduğunu belirtti. İşte 2 kardeşin yürekleri dağlayan hikayesi...

Giriş Tarihi: 06.03.2024 13:02
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33 yıllık hasret 1 günde son buldu! Müge Anlı müjdeyi duyurdu! İki kardeş yıllar sonra...

Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına katılan Gurbet Laçin, Bursa'da 1991 yılında, henüz 4 yaşındayken kaybolan kardeşi Ruziye'yi bulmak için yardım istedi. Gurbet, Ruziye'nin Kıvırcık Fatoş lakaplı bir kadın tarafından kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiğini dile getirdi.

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33 yıllık hasret 1 günde son buldu! Müge Anlı müjdeyi duyurdu! İki kardeş yıllar sonra...

Kardeşinin 4 yaşındayken kaçırıldığını öne süren Gurbet Laçin, yıllardır aradığı kız kardeşi Ruziye'yi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

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33 yıllık hasret 1 günde son buldu! Müge Anlı müjdeyi duyurdu! İki kardeş yıllar sonra...

33 yıl önce Bursa'da halasının komşusunun 4 yaşındaki kardeşini kaçırdığını iddia eden Gurbet Laçin, anlattıklarıyla herkesi hüzünlendirdi.

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33 yıllık hasret 1 günde son buldu! Müge Anlı müjdeyi duyurdu! İki kardeş yıllar sonra...

Yıllardır ayrı kaldığı kardeşine kavuşmanın ümidiyle yaşayan Gurbet Laçin, "Kardeşim inşallah sağdır, belki başı derttedir. Bir ablası olduğunu bilsin" diyerek çağrıda bulundu.

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33 yıllık hasret 1 günde son buldu! Müge Anlı müjdeyi duyurdu! İki kardeş yıllar sonra...

6 Mart 2023 tarihli canlı yayınında güzel haberleri veren Müge Anlı, Gurbet Laçin'e halasının komşusu Kıvırcık Fatoş'un vefat ettiğini ancak kız kardeşi Ruziye'yi bulduğunu açıkladı.