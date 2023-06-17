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Hayaller saniyelerle yıkıldı! Kimi zamanla yarıştı kimi ise...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sabah saat 10.15'te Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Çok sayıda üniversite adayı sabahın erken saatlerinde okullara gelerek yerlerini alırken, bazı adaylar son dakika yetişti bazıları ise geç kalarak içeri alınmadı. İşte saniyelerle hayallerine geç kalanlar...

Giriş Tarihi: 17.06.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 12:54
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Hayaller saniyelerle yıkıldı! Kimi zamanla yarıştı kimi ise...

YKS'nin ilk oturumu olan TYT, başladı. Konya'da aynı caddede olduğu için sınava gireceği okulu karıştıran bir öğrenci, yoldan geçen bir kişinin yardımıyla diğer okula yetişti.

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Hayaller saniyelerle yıkıldı! Kimi zamanla yarıştı kimi ise...

Saat 10.15'de başlayan sınav için 15 dakika önce okul kapıları kapatıldı.

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Hayaller saniyelerle yıkıldı! Kimi zamanla yarıştı kimi ise...

Bazı öğrenciler koşarak son dakika okul kapısından girebilirken, geç kalanlar ise içeri alınmadı.

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Hayaller saniyelerle yıkıldı! Kimi zamanla yarıştı kimi ise...

Bir öğrenci ise okulun bahçe kapısı kapatılınca, duvardaki demirlerin üzerinden atlayıp içeri girdi, ancak geç kaldığı için polis eşliğinde dışarı çıkartıldı.

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Hayaller saniyelerle yıkıldı! Kimi zamanla yarıştı kimi ise...

GAZİANTEP

Zorlu sınav maratonu, Türkiye genelinde olduğu gibi depremden etkilenen Gaziantep'te de başladı.