İstanbullular dikkat! Meteoroloji açıkladı: Kar yağışı için tahmin değişti | 13 Şubat Cumartesi hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 13 Şubat Cumartesi hava durumu... İstanbul'da dün kendini gösteren kar yağışıyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, Marmara Bölgesinde bugün akşam saatlerinde başlayacak olan yağışının (Pazar) gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da pazar günü yağması öngörülen karın kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşacağı tahminleri yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yaptığı kar yağışı açıklamasında tahminini değiştirdi. İşte hava durumu ile ilgili tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.02.2021 08:15 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 15:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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