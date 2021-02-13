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İstanbullular dikkat! Meteoroloji açıkladı: Kar yağışı için tahmin değişti | 13 Şubat Cumartesi hava durumu

Meteoroloji hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? 13 Şubat Cumartesi hava durumu... İstanbul'da dün kendini gösteren kar yağışıyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, Marmara Bölgesinde bugün akşam saatlerinde başlayacak olan yağışının (Pazar) gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da pazar günü yağması öngörülen karın kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşacağı tahminleri yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yaptığı kar yağışı açıklamasında tahminini değiştirdi. İşte hava durumu ile ilgili tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.02.2021 08:15 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 15:49
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İstanbullular dikkat! Meteoroloji açıkladı: Kar yağışı için tahmin değişti | 13 Şubat Cumartesi hava durumu

Türkiye, bugünden itibaren soğuk havanın etkisine giriyor. İstanbul'da da bugünden itibaren kar yağışı bekleniyor. Sosyal medyada Kanada, Almanya ve Avrupa yağış modellemelerindeki verilerle kar kalınlığının 1 metreyi bulacağı yorumları yapılırken, Amerika modeli GFS minimum kar kalınlığını 50.1 santim, Kanada modeli GEM ise 1 metre ve üstü olarak gösteriyor. Yoğun yağışın kentte 1987 kışındaki manzaraya benzer bir tablo oluşturacağı da belirtiliyor.

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İstanbullular dikkat! Meteoroloji açıkladı: Kar yağışı için tahmin değişti | 13 Şubat Cumartesi hava durumu

İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI
Meteoroloji'den geçilen son dakika bilgilerine göre; İstanbul'da 6 gün boyunca kar yağışına teslim olacak. Aralıksız yağacak kar yağışı, şehri felç edecek. Son tahminlere göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 dereceye kadar altına düşebilir.

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İstanbullular dikkat! Meteoroloji açıkladı: Kar yağışı için tahmin değişti | 13 Şubat Cumartesi hava durumu

İstanbul'da beklenen şiddetli kar yağışı bu gece itibarı ile şehir genelinde etkisini gösterecek. MGM, yağışlar için saat verirken kar yağışının 6 gün süreceğini bildirmişti. Ama son gelen bilgilere göre bu tahmin değişti.

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İstanbullular dikkat! Meteoroloji açıkladı: Kar yağışı için tahmin değişti | 13 Şubat Cumartesi hava durumu

Meteoroloji tahmin haritasında da görüldüğü gibi dün yaptığı uyarılarda kar yağışının 6 gün boyunca devam edeceğini, bu gece başlayacak yağışın cuma günü İstanbul'u terk edeceğini duyurmuştu.

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İstanbullular dikkat! Meteoroloji açıkladı: Kar yağışı için tahmin değişti | 13 Şubat Cumartesi hava durumu

YENİ TAHMİN
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son geçen bilgilere göre ise, kar yağışı tahmini değişti. Pazar, pazartesi ve salı günü yer yer yoğun kar yağışı beklenirken, çarşamba yağışlar azalıyor. Kar yağışı perşembe günü ise Marmara Bölgesi'ni terk ediyor.