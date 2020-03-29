29 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

İstanbul 'evde kal'dı! Cadde ve sokaklar bomboş

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu. Vali Yerlikaya, "Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul." ifadelerini kullandı. Vali Yerlikaya'nın çağrısına kulak veren İstanbullu evinde kalınca, cadde ve sokaklar bomboş kaldı. İşte o görüntüler

Giriş Tarihi: 29.03.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 13:04
  • 1
  • 29
İstanbul 'evde kal'dı! Cadde ve sokaklar bomboş


Geçtiğimiz pazar günü balık tutan ve spor yapan vatandaşların akın ettiği sahiller, bu pazar boş kaldı.

  • 2
  • 29
İstanbul 'evde kal'dı! Cadde ve sokaklar bomboş


Spor amaçlı dışarı çıkan birkaç kişinin dışında yasaklara bu kez riayet eden vatandaşlar, geçtiğimiz haftanın aksine Arnavutköy Sahili ve Galata Köprüsü'ne akın etmedi.

  • 3
  • 29
İstanbul 'evde kal'dı! Cadde ve sokaklar bomboş


İBB trafik yoğunluk haritasına göre geçen pazar yüzde 13 olan yoğunluğun ise bu hafta yüzde 9'a gerilediği görüldü.

  • 4
  • 29
İstanbul 'evde kal'dı! Cadde ve sokaklar bomboş
  • 5
  • 29
İstanbul 'evde kal'dı! Cadde ve sokaklar bomboş