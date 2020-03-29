İstanbul 'evde kal'dı! Cadde ve sokaklar bomboş

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu. Vali Yerlikaya, "Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul." ifadelerini kullandı. Vali Yerlikaya'nın çağrısına kulak veren İstanbullu evinde kalınca, cadde ve sokaklar bomboş kaldı. İşte o görüntüler