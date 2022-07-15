15 Temmuz 2022, Cuma
İstanbul'daki Sazlıdere Barajı'nda tehlike! Siyanobakteri artışı gözlemlendi
İstanbul'un su kaynaklarından Sazlıdere Barajı'ndaki renk değişimiyle ilgili yapılan incelemenin sonucunu açıklayan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, İçsu Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Meriç Albay, "Barajın küçük bir bölgesinde yoğun şekilde siyanobakteri artışı olduğunu gözlemledik." dedi.
Giriş Tarihi: 15.07.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 14:15
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