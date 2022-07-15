Bebeklerde takviye gıda kullananlar dikkat! Satışı yasaklanıyor

Milliyet'in haberine göre, izlenimi düzenli, herhangi bir sıkıntısı olmayan çocuğa takviye edici gıda ve vitamin önermenin doğru olmadığına dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Nursel Basut, "Galiba biz toplumda sağlıklı çocuk izlenimini biraz ihmal ediyoruz. Çocuğun kendi içindeki yolculuğunda, belirli dönem ve rutin kontrollerinde bakılan kan değerlerinde herhangi bir problemi olmadığı durumlarda takviye edici gıda ve vitamin kullanmak çok da uygun değildir. Özellikle 2 yaş altındaki çocuklarda mide, bağırsak, karaciğer ve böbrek gibi organlar tamamen olgunlaşmaz. Bu nedenle gereksiz yere ilaç desteği almamaları gerekiyor. 4 yaş altı uygulamasının gelmesiyle birlikte aileler kendi kafalarına göre gidip eczanelerden ilaç alamayacaklar. Bu gayet yerinde bir uygulama olacak" dedi.