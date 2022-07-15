Adana’da feci kaza! "Kızım yataktan kalkamıyor"

Adana'da 23 yaşındaki Hatice Şener, scooter ile cadde üzerinde giderken otomobil çarpması sonucunda ağır yaralandı. Şener'in hastanede tedavisi sürerken, baba Mehmet Akif Şener, olaydan sonra kaçan ve daha sonra polise teslim olan sürücünün serbest kalmasına isyan etti. Acılı baba, "Kızımın vücudunda birçok kırık var. Hastaneden taburcu ettik ama kızım yataktan kalkamıyor. Kızım kendisini insanların sağlığı için adamıştı." diye konuştu. İşte detaylar...