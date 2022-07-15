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Adana’da feci kaza! "Kızım yataktan kalkamıyor"

Adana'da 23 yaşındaki Hatice Şener, scooter ile cadde üzerinde giderken otomobil çarpması sonucunda ağır yaralandı. Şener'in hastanede tedavisi sürerken, baba Mehmet Akif Şener, olaydan sonra kaçan ve daha sonra polise teslim olan sürücünün serbest kalmasına isyan etti. Acılı baba, "Kızımın vücudunda birçok kırık var. Hastaneden taburcu ettik ama kızım yataktan kalkamıyor. Kızım kendisini insanların sağlığı için adamıştı." diye konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.07.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 14:33
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Adana’da feci kaza! Kızım yataktan kalkamıyor

Adana Seyhan ilçesine bağlı Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi üzerinde 4 Temmuz akşamı meydana gelen kazada, özel bir hastanede ameliyathane hemşiresi olan Hatice Şener, cadde üzerinde scooter ile giderken İbrahim E'nin kontrolündeki otomobil genç kıza çarptı.

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Adana’da feci kaza! Kızım yataktan kalkamıyor

Sabah'ın haberine göre, Hemşire Şener, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken sürücü ise kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hemşire ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

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Adana’da feci kaza! Kızım yataktan kalkamıyor

SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Kızının vücudunun çeşitli yerlerinden kırık ve çatlaklar olduğunu kaydeden baba 60 yaşındaki Mehmet Akif Şener, sürücünün serbest kalmasına isyan etti.

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Adana’da feci kaza! Kızım yataktan kalkamıyor

Sürücünün ehliyeti olmadığını iddia eden acılı baba, "Bu caddenin yol hakkı azami 30 kilometre. Ancak o sürücü neredeyse 100 kilometre hızla gelerek kızıma çarpıyor. Görüntüler de mevcut. Kızımın vücudunda birçok kırık var."

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Adana’da feci kaza! Kızım yataktan kalkamıyor

"Hastaneden taburcu ettik ama kızım yataktan kalkamıyor."