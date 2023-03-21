21 Mart 2023, Salı
İstanbul'da zemin sıvılaşması tehlikesi! Prof. Dr. Süleyman Dalgıç o bölgeleri tek tek saydı! Depremde risk altında...
Son dakika deprem haberleri | Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte deprem sonrası gözler Marmara bölgesinde olması beklenen olası depreme ve bu depremden en çok etkilenecek il olan İstanbul'a çevrildi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden görevli Prof. Dr. Süleyman Dalgıç, İstanbul depremine ilişkin yaptığı açıklamada zemin sıvılaşması konusuna dikkat çekti. İstanbul'da zemin sıvılaşması olan bölgeleri işaret eden Prof. Dr. Dalgıç, dikkat çeken uyarılar yaptı. İşte İstanbul'da tehlike altındaki bölgeler...
Giriş Tarihi: 21.03.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 16:51
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