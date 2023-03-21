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İstanbul'da zemin sıvılaşması tehlikesi! Prof. Dr. Süleyman Dalgıç o bölgeleri tek tek saydı! Depremde risk altında...

Son dakika deprem haberleri | Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte deprem sonrası gözler Marmara bölgesinde olması beklenen olası depreme ve bu depremden en çok etkilenecek il olan İstanbul'a çevrildi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden görevli Prof. Dr. Süleyman Dalgıç, İstanbul depremine ilişkin yaptığı açıklamada zemin sıvılaşması konusuna dikkat çekti. İstanbul'da zemin sıvılaşması olan bölgeleri işaret eden Prof. Dr. Dalgıç, dikkat çeken uyarılar yaptı. İşte İstanbul'da tehlike altındaki bölgeler...

Giriş Tarihi: 21.03.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 16:51
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İstanbul’da zemin sıvılaşması tehlikesi! Prof. Dr. Süleyman Dalgıç o bölgeleri tek tek saydı! Depremde risk altında...

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Dalgıç, İstanbul'da zeminde sıvılaşma riskinin özellikle Marmara Denizi kıyıları, boğaz kıyıları, Haliç kıyıları ve Karadeniz kıyılarında olduğunu belirtti.

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İstanbul’da zemin sıvılaşması tehlikesi! Prof. Dr. Süleyman Dalgıç o bölgeleri tek tek saydı! Depremde risk altında...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde meydana gelen yıkımın ardından beklenen olası Marmara depremi nedeniyle bütün gözler İstanbul'a çevrildi. Uzmanlar da özellikle "zemin sıvılaşması" açısından riskli olan ilçelerde inşa edilen binalarda, zemine uygun temel sistemi uygulanarak depreme karşı hazırlık yapılması konusunda uyarıda bulunuyor.

Kentteki zemin sıvılaşması görülen alanlara ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Süleyman Dalgıç, İstanbul'un birçok noktasında dere yatakları bulunduğunu, bu noktalara yapılmış çok sayıda da bina olduğunu kaydetti.

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İstanbul’da zemin sıvılaşması tehlikesi! Prof. Dr. Süleyman Dalgıç o bölgeleri tek tek saydı! Depremde risk altında...

Prof. Dr. Dalgıç, dere yataklarının alüvyondan oluşan genç zeminlere dikkati çekerek, "Dere yataklarında deprem sırasında sıvılaşma riski ve taşıma gücü kayıpları gibi sorunlar oluşarak binalara zarar verebiliyor. Eğer bu alanlarda sondaj yapıp, ana kayaya ulaşıp, zemin iyileştirmesiyle binaları yapıyorsak, İstanbul'da vadi yatakları sorun değil. Ama direk bodrum kat yapmadan, zemin iyileştirmesi yapmadan binanızı yaparsanız aynı Maraş, Adıyaman, Antakya'da olduğu gibi bir hasarın ortaya çıkması mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

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İstanbul’da zemin sıvılaşması tehlikesi! Prof. Dr. Süleyman Dalgıç o bölgeleri tek tek saydı! Depremde risk altında...

İstanbul'da sıvılaşmanın en çok dere yataklarında yaşandığının altını çizen Dalgıç, "İstanbul'da zeminde sıvılaşma özellikle Marmara Denizi kıyıları, boğaz kıyıları, Haliç kıyıları, Karadeniz kıyılarında var. Ayrıca Fatih'te dolgu ve alüvyon zeminler var. Bu nedenle Fatih'in kıyı kenarları biraz sorunlu. Bazı yerlerde 30 metrenin üzerinde dolgu zeminler var. Buralarda yapılmış eski binalar var. Bu binaların ilgili belediye tarafından denetlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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İstanbul’da zemin sıvılaşması tehlikesi! Prof. Dr. Süleyman Dalgıç o bölgeleri tek tek saydı! Depremde risk altında...

"BELEDİYELERDE JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ SAYISINI ARTTIRILMASI GEREKİYOR"
Prof. Dr. Dalgıç, İstanbul'da zemine uygun binaların yapılmasının, depremde yaşanacak riski en aza indireceğini belirtti. Binaları yaparken zemin etütlerine dikkat edilmesinin önemli olduğunun altını çizen Dalgıç, "Binanın temel sistemine ne kadar dikkat edersek yapacağımız yapılar o kadar ayakta kalacaktır. Binaların zemin etütleri sonucunda temel sistemlerini inceliyoruz. Eğer binada radye temel yapılacaksa radye temel yapıyoruz. Bazen radye temel de yapmak yeterli olmuyor. Çok farklı zemin iyileştirme yöntemleri var. Riskli gördüğümüz yapılarda uygun temel sistemini uygulayarak depreme karşı kendimizi hazırlamış oluyoruz. Binayı yaparken zemin ile planı birlikte yapmamız lazım." diye konuştu.