22 Mart 2023, Çarşamba
İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa... Ramazan İmsakiyesi 2023 | DİYANET 81 il 29 GÜN sahur vakti (imsak) - iftar saatleri!
Ramazan ayının öncesinde Müslümanlar, imsakiye saatlerine ulaşmaya çalışıyor. İslam dininin esaslarından ve Müslümanların yerine getirmekle yükümlü oldukları beş ibadetten birisi olan Ramazan orucuna ilişkin detaylar araştırılıyor. Güneş'in doğuş ve batışı esas alınarak belirlenen iftar ve sahur saatleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. İşte Diyanet81 il 29 GÜN sahur vakti (imsak) - iftar saatleri.
Giriş Tarihi: 22.03.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 13:52
- 1
- 83
- 2
- 83
- 3
- 83
- 4
- 83
- 5
- 83