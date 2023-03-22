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Haberler Galeri İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa... Ramazan İmsakiyesi 2023 | DİYANET 81 il 29 GÜN sahur vakti (imsak) - iftar saatleri!

İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa... Ramazan İmsakiyesi 2023 | DİYANET 81 il 29 GÜN sahur vakti (imsak) - iftar saatleri!

Ramazan ayının öncesinde Müslümanlar, imsakiye saatlerine ulaşmaya çalışıyor. İslam dininin esaslarından ve Müslümanların yerine getirmekle yükümlü oldukları beş ibadetten birisi olan Ramazan orucuna ilişkin detaylar araştırılıyor. Güneş'in doğuş ve batışı esas alınarak belirlenen iftar ve sahur saatleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. İşte Diyanet81 il 29 GÜN sahur vakti (imsak) - iftar saatleri.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 13:52
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İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa... Ramazan İmsakiyesi 2023 | DİYANET 81 il 29 GÜN sahur vakti imsak - iftar saatleri!

On bir ayın sultanı Ramazan hayatlarımızı, evlerimizi ve sofralarımızı bereketlendirmeye geliyor. Ramazan, müminler için rahmet ve mağfiret mevsimidir. Hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır aynı zamanda. Ramazan ayında oruç tutmak, İslam dininin esaslarından ve Müslümanların yerine getirmekle yükümlü oldukları beş ibadetten biridir. Müminler ilk sahur ve iftarın öncesinde bulundukları şehirlerin vakitlerini öğrenmeye çalışıyor. İşte 2023 Ramazan imsakiyesi...

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İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa... Ramazan İmsakiyesi 2023 | DİYANET 81 il 29 GÜN sahur vakti imsak - iftar saatleri!

EN UZUN ORUÇ HANGİ ŞEHİRDE OLACAK?

Türkiye'de 23 Mart'ta başlayacak ramazan ayında ilk iftar saat 18.25'te Iğdır'da yapılacak, en uzun oruç 13 saat 56 dakikayla Sinop'ta tutulacak.

81 İL 29 GÜNLÜK RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023 İÇİN TIKLAYIN!

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İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa... Ramazan İmsakiyesi 2023 | DİYANET 81 il 29 GÜN sahur vakti imsak - iftar saatleri!

ADANA

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İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa... Ramazan İmsakiyesi 2023 | DİYANET 81 il 29 GÜN sahur vakti imsak - iftar saatleri!

ADIYAMAN

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İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa... Ramazan İmsakiyesi 2023 | DİYANET 81 il 29 GÜN sahur vakti imsak - iftar saatleri!

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