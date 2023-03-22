İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa... Ramazan İmsakiyesi 2023 | DİYANET 81 il 29 GÜN sahur vakti (imsak) - iftar saatleri!

On bir ayın sultanı Ramazan hayatlarımızı, evlerimizi ve sofralarımızı bereketlendirmeye geliyor. Ramazan, müminler için rahmet ve mağfiret mevsimidir. Hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır aynı zamanda. Ramazan ayında oruç tutmak, İslam dininin esaslarından ve Müslümanların yerine getirmekle yükümlü oldukları beş ibadetten biridir. Müminler ilk sahur ve iftarın öncesinde bulundukları şehirlerin vakitlerini öğrenmeye çalışıyor. İşte 2023 Ramazan imsakiyesi...